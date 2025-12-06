Скандал із нардепкою Скороход і Україна в Стратегії нацбезпеки США: новини за 5 грудня

Українські правоохоронці викрили корупційну схему, яку могла організувати нардепка Анна Скороход. Тим часом США внесли Україну до своєї Стратегії нацбезпеки.

Більш детально про те, що сталося в п'ятницю, 5 грудня, - в матеріалі РБК-Україна .

НАБУ та СБУ викрили злочинну групу, яку очолювала нардеп Скороход, - джерела

Антикорупційні органи спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, яку, ймовірно, очолювала чинний народний депутат Анна Скороход, повідомили джерела РБК-Україна.

Її підозрюють у вимаганні хабара в розмірі 250 тисяч доларів. Натомість вона обіцяла забезпечити санкції РНБО проти певної компанії.

США внесли завершення війни в Україні до ключових пунктів Стратегії нацбезпеки

Сполучені Штати представили нову Стратегію національної безпеки, один із ключових пунктів якої - це завершення війни в Україні.

Також США вважають відновлення стратегічної стабільності у відносинах з Росією одним з основних своїх пріоритетів на європейському напрямку.

Словенія закупить засоби ППО для України: Шмигаль назвав терміни і суму

Словенія приєднається до програми PURL, і вже до кінця року виділить близько 43 млн євро на посилення ППО України, розповів міністр оборони України Денис Шмигаль.

Крім того, країни домовилися вивчати можливості спільних індустріальних проєктів у європейських ініціативах EDIP і SAFE.

Сили оборони завдали нових ударів по РФ: вразили НПЗ і морський порт

У ніч на 5 грудня Сили оборони України вразили Сизранський НПЗ у Самарській області та інфраструктуру морського порту в Краснодарському краї РФ.

Зазначається, що цей порт, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (скраплений природний газ і хімічні вантажі), навалювальних і насипних вантажів. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Чіткі терміни, бонуси і відстрочка: Кабмін затвердив нові контракти для військових

Український уряд затвердив законопроєкт, який передбачає нові контракти для військових із чіткими термінами служби та бонусами.

Законопроєкт передбачає контракти для солдатів, сержантів та офіцерів усіх Сил безпеки та оборони: ЗСУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба та інших.