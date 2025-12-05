Чіткі терміни, бонуси і відстрочка: Кабмін затвердив нові контракти для військових

Український уряд затвердив законопроєкт, який передбачає нові контракти для військових із чіткими термінами служби та бонусами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля в Telegram і прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram .

Шмигаль зазначив, що законопроєкт передбачає контракти для солдатів, сержантів та офіцерів усіх Сил безпеки та оборони: ЗСУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба та інших.

Фото: в Україні можуть запровадити нові контракти для військових (t.me/Denys_Smyhal)

Термін контрактів - від одного до п'яти років. Після завершення контракту, якщо він був укладений на 2-5 років, надається відстрочка від мобілізації на 12 місяців.

Воїнам у рамках контрактів надаватимуть щорічні фінансові бонуси та додаткову щомісячну винагороду за участь у бойових операціях.

Нові контракти зможуть укладати громадяни, які перебувають у запасі та резервісти, мобілізовані військовослужбовці. При цьому воїни, які вже служать за контрактами, отримають можливість переукласти їх на нових умовах.

Законопроєкт уже передали до Верховної Ради.

"Очікуємо оперативного ухвалення законопроєкту народними депутатами. Ми розраховуємо, що система нових контрактів запрацює в першому кварталі 2026 року", - наголосив Шмигаль.

Деталі від Свириденка

Своєю чергою очільниця українського уряду уточнила, що законопроєкт передбачає виплати за укладення та продовження контракту, щомісячні надбавки та бойові надбавки.

"Це крок до формування професійної, мотивованої та стійкої армії. Ми створюємо систему, яка дає військовим справедливі умови служби та час на відновлення після виконання контракту", - наголосила вона.

Також, за словами прем'єра, уряд запроваджує для іноземців та осіб без громадянства офіцерські контракти. Для них відкривають можливість проходити службу в Державній спеціальній службі транспорту.

При цьому Центри рекрутингу отримають чіткий алгоритм перевірки для іноземців, які хочуть служити в ЗСУ.

"Ми також встановлюємо рівні умови для жінок і чоловіків, які проходять службу за контрактом як іноземці", - сказала вона.