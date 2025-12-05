ua en ru
Словенія закупить засоби ППО для України: Шмигаль назвав терміни та суму

П'ятниця 05 грудня 2025 12:58
Словенія закупить засоби ППО для України: Шмигаль назвав терміни та суму Фото: Денис Шмигаль та Борут Сайовіц (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Константин Широкун

Словенія долучиться до програми PURL, та вже до кінця року виділить близько 43 млн євро на посилення ППО України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Провів зустріч у Києві з Міністром оборони Словенії Борутом Сайовіцем. Подякував Словенії за підтримку за всіма важливими напрямами, зокрема за участь в ініціативі PURL. Це дійсно важлива ініціатива з підсилення наших спроможностей, передусім у галузі ППО", - зазначив Шмигаль.

Він також підкреслив, що Словенія планує виділити близько 43 млн євро до кінця року на цей механізм.

"Також відзначив важливість Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між нашими країнами. Сфокусувалися на шляхах розвитку нашої співпраці. Готові ділитися досвідом із застосування дронів-перехоплювачів, deepstrike та інших типів БПЛА", - додав міністр оборони України.

Окрім того, глави оборонних відомств домовились вивчати можливості спільних індустріальних проектів у європейських ініціативах EDIP і SAFE, а також у межах "данської моделі".

"Також обговорили можливість надання тренувального озброєння для підготовки українських воїнів. Інше питання – спрямування російських заморожених активів на підтримку української оборони", - зазначив Шмигаль.

Як працює програма PURL

Нагадаємо, 14 липня 2025 року США та НАТО запустили програму Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), що передбачає постачання американської зброї в Україну за рахунок європейських країн. Київ може отримати системи ППО, ракети та боєприпаси.

На програму вже виділили кошти Данія (близько 580 млн данських крон), Швеція (275 млн доларів), Норвегія (135 млн доларів), Нідерланди (500 млн євро) та Німеччина.

18 вересня перші поставки військового обладнання за PURL прибули до України, нові очікуються найближчим часом.

За два місяці після запуску програми її фінансування становило 2,1 млрд доларів, а на 25 листопада підтримка перевищила 3 млрд доларів від майже 20 країн.

Детальніше про програму PURL – у матеріалі РБК-Україна.

