Словенія закупить засоби ППО для України: Шмигаль назвав терміни та суму

Словенія долучиться до програми PURL, та вже до кінця року виділить близько 43 млн євро на посилення ППО України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Провів зустріч у Києві з Міністром оборони Словенії Борутом Сайовіцем. Подякував Словенії за підтримку за всіма важливими напрямами, зокрема за участь в ініціативі PURL. Це дійсно важлива ініціатива з підсилення наших спроможностей, передусім у галузі ППО", - зазначив Шмигаль.

Він також підкреслив, що Словенія планує виділити близько 43 млн євро до кінця року на цей механізм.

"Також відзначив важливість Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між нашими країнами. Сфокусувалися на шляхах розвитку нашої співпраці. Готові ділитися досвідом із застосування дронів-перехоплювачів, deepstrike та інших типів БПЛА", - додав міністр оборони України.

Окрім того, глави оборонних відомств домовились вивчати можливості спільних індустріальних проектів у європейських ініціативах EDIP і SAFE, а також у межах "данської моделі".

"Також обговорили можливість надання тренувального озброєння для підготовки українських воїнів. Інше питання – спрямування російських заморожених активів на підтримку української оборони", - зазначив Шмигаль.