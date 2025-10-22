Згадали Путіна та "Мадяра". Два європейські міністри знову посперечалися через Україну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спробував поглузувати з Польщі та польського суду, але нарвався на жорстку відповідь від свого колеги, голови МЗС Польщі Радослава Сікорського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сійярто у X (Twitter) та на відповідь Сікорського.
Сійярто опублікував відповідь на допис телеканалу "Вишеград 24", в якому процитували заяву Сікорського про те, що Польща може затримати літак російського диктатора Володимира Путіна. Польський суд може дати відповідний дозвіл.
"Радослав Сікорський говорить про незалежний суд, який за наказом Туска (прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, - ред.) відмовився екстрадувати терориста, який підірвав трубопровід "Північний потік-2"?", - написав Сійярто.
У відповідь Сікорський зазначив, що він пишається польським судом, який постановив, що "саботаж проти загарбника не є злочином". При цьому він не впустив моменту нагадати Сійярто про виведення з ладу нафтопроводу "Дружба" - ця подія свого часу викликала в Будапешті чималу істерику.
"Щобільше, я сподіваюся, що ваш хоробрий співвітчизник, майор Мадяр, нарешті зможе вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви отримуватимете свою нафту через Хорватію", - написав Сікорський.
Нагадаємо, що 17 жовтня в Польщі суд відмовив Німеччині в екстрадиції громадянина України Володимира Журавльова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік".
До цього міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Семоняк, коментуючи ситуацію, сказав, що "немає жодних підстав для поспішних дій" щодо екстрадиції. А прем’єр Польщі Туск прямо заявив, що видача громадянина України Німеччині не відповідає інтересам країни.
Україна завдала перших ударів по "Дружбі" у другій половині серпня та продовжувала винищувати інфраструктуру нафтопроводу до кінця місяця. Наприклад, у ніч на 18 серпня Сили безпілотних систем завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області. А після того, як станцію відремонтували, "прилетів" новий удар.
Атаки на "Дружбу" викликали істерику в Угорщині, але інші країни Європейського союзу проігнорували крики Будапешта. Сікорський і тоді встиг добряче поглузувати з уряду проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Нагадаємо, що 21 жовтня Сікорський повідомив про можливий арешт російського диктатора Володимира Путіна у разі, якщо його літак перетне повітряний простір країни під час польоту у Будапешт на саміт з президентом США Дональдом Трампом.
Як відомо, ще у 2023 році Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна. В РФ заявили, що не визнають рішення МКС, але думка Кремля з цього приводу нікого не цікавить.