Сийярто попытался посмеяться над Польшей и нарвался на жесткий ответ от Сикорского

Сийярто опубликовал ответ на сообщение телеканала "Вышеград 24", в котором процитировали заявление Сикорского о том, что Польша может задержать самолет российского диктатора Владимира Путина. Польский суд может дать соответствующее разрешение.

"Радослав Сикорский говорит о независимом суде, который по приказу Туска (премьер-министр Польши Дональд Туск, - ред.) отказался экстрадировать террориста, который взорвал трубопровод "Северный поток-2"?", - написал Сийярто.

В ответ Сикорский отметил, что он гордится польским судом, который постановил, что "саботаж против захватчика не является преступлением". При этом он не упустил момента напомнить Сийярто о выводе из строя нефтепровода "Дружба" - это событие в свое время вызвало в Будапеште немалую истерику.

"Более того, я надеюсь, что ваш храбрый соотечественник, майор Мадьяр, наконец сможет вывести из строя нефтепровод, который питает военную машину Путина, и вы будете получать свою нефть через Хорватию", - написал Сикорский.