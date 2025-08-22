Сійярто назвав терміни ремонту нафтопроводу "Дружба" та знову поскаржився на Україну

Зокрема Сійярто заявив, що він та угорський прем'єр Віктор Орбан, мовляв, "цілий день" були на зв'язку через удар по нафтопроводу "Дружба". Окрім того, Сійярто зізнався, що знову обговорював ситуацію із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним.

"Зараз вони набагато серйозніші, ніж раніше, оскільки українці під час атаки, окрім безпілотників, використовували ракети. Російський колега запевнив нас, що вони намагаються якомога швидше відновити транспортний маршрут, але ці роботи точно триватимуть щонайменше п'ять днів", - поскаржився міністр.

Сійярто додав, що сподівається на "заходи", які повинна вжити Європейська комісія та українська сторона, щоб постачання нафти до Угорщини знову стало можливим.