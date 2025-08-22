ua en ru
Глава МЗС Польщі потролив Сійярто через скарги на удари по нафтопроводу "Дружба"

П'ятниця 22 серпня 2025 20:23
Глава МЗС Польщі потролив Сійярто через скарги на удари по нафтопроводу "Дружба" Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський з сарказмом відреагував на скарги глави МЗС Угорщини Петера Сійярто щодо українських ударів по нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Сікорського на допис Сійярто у соцмережі Х.

Сікорський відреагував на допис Сійярто, де той повідомляв про третій удар по нафтопроводу "Дружба" за короткий період і заявляв, що "це є явною атакою на енергетичну безпеку Угорщини й спробою втягнути її у війну".

"Петер, ти маєш стільки ж солідарності від нас, скільки ми від тебе", - написав глава МЗС Польщі.

Удари по нафтопроводу "Дружба"

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар та його угорський колега Петер Сійярто поскаржилися Європейській комісії на українські удари по нафтоперекачувальній станції "Дружба". Адже через неї транспортують російську нафту до Угорщини та Словаччини.

Перша атака на "Дружбу" відбулася 13 серпня. Уже 18 серпня ЗСУ завдали другого удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" в Тамбовській області РФ. Внаслідок атаки почалася пожежа на об’єкті та повністю зупинили перекачування нафти трубопроводом "Дружба".

Крім того, дрони вдарили по станції "Унеча", зупинивши прокачування нафти в Угорщину і Словаччину.

Тоді глава МЗС Угорщини Петер Сійярто погрожував зупинити продаж Україні електроенергії.

Сьогодні Сійярто заявив, що нафтопровід "Дружба зазнав втретє атаки за короткий проміжок часу. Подачу сирої нафти в Угорщину знову припинено.

Окрім того, Прем’єр Угорщини Віктор Орбан похизувався відповіддю президента США Дональда Трампа на свій лист-скаргу. В ньому Трамп начебто називає Орбана своїм "великим другом" і заявляє, що "дуже злиться" через удари по нафтопроводу "Дружба".

