Угорщину знову позбавили російської нафти ударом по нафтопроводу "Дружба"

Угорщина знову перестала отримувати російську нафту. Це сталося після удару дронів по нафтопроводу "Дружба".

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

"Вночі надійшла новина про те, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні зазнав неодноразової атаки - втретє за короткий проміжок часу. Подачу сирої нафти в Угорщину знову припинено", - написав він.

Сійярто стверджує, що нібито "це чергова атака на енергетичну безпеку" Угорщини і "чергова спроба втягнути нас у війну".

Союзник Кремля пообіцяв "продовжувати підтримувати зусилля зі встановлення миру і захищати національні інтереси всіма силами".