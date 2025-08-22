Угорщину знову позбавили російської нафти ударом по нафтопроводу "Дружба"
Угорщина знову перестала отримувати російську нафту. Це сталося після удару дронів по нафтопроводу "Дружба".
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.
"Вночі надійшла новина про те, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні зазнав неодноразової атаки - втретє за короткий проміжок часу. Подачу сирої нафти в Угорщину знову припинено", - написав він.
Сійярто стверджує, що нібито "це чергова атака на енергетичну безпеку" Угорщини і "чергова спроба втягнути нас у війну".
Союзник Кремля пообіцяв "продовжувати підтримувати зусилля зі встановлення миру і захищати національні інтереси всіма силами".
Удар Мадяра
Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) повідомив, що дрони знову атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча", що входить до системи нафтопроводу "Дружба".
Мадяр також оприлюднив відео пожежі після дронової атаки.
Цього тижня українські дрони атакували станцію з перекачування нафти "Нікольське" в Тамбовській області. Крім того, дрони вдарили по станції "Унеча", зупинивши прокачування нафти в Угорщину і Словаччину.
Тоді Сіярто заявив, що Угорщина залишилася без російської нафти. Міністр погрожував зупинити продаж Україні електроенергії.
Однак прокачування нафти в Угорщину і Словаччину було швидко відновлено після ремонту.