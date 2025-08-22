Сийярто назвал сроки ремонта нефтепровода "Дружба" и снова пожаловался на Украину

В частности Сийярто заявил, что он и венгерский премьер Виктор Орбан, мол, "целый день" были на связи из-за удара по нефтепроводу "Дружба". Кроме того, Сийярто признался, что снова обсуждал ситуацию с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным.

"Сейчас они гораздо серьезнее, чем раньше, поскольку украинцы во время атаки, кроме беспилотников, использовали ракеты. Российский коллега заверил нас, что они пытаются как можно скорее восстановить транспортный маршрут, но эти работы точно продлятся минимум пять дней", - пожаловался министр.

Сийярто добавил, что надеется на "меры", которые должна принять Европейская комиссия и украинская сторона, чтобы поставки нефти в Венгрию снова стали возможными.