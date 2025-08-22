Сийярто назвал сроки ремонта нефтепровода "Дружба" и снова пожаловался на Украину

России понадобится не менее пяти дней, чтобы отремонтировать повреждения на нефтепроводе "Дружба" после украинского удара вечером 21 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.
В частности Сийярто заявил, что он и венгерский премьер Виктор Орбан, мол, "целый день" были на связи из-за удара по нефтепроводу "Дружба". Кроме того, Сийярто признался, что снова обсуждал ситуацию с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным.
"Сейчас они гораздо серьезнее, чем раньше, поскольку украинцы во время атаки, кроме беспилотников, использовали ракеты. Российский коллега заверил нас, что они пытаются как можно скорее восстановить транспортный маршрут, но эти работы точно продлятся минимум пять дней", - пожаловался министр.
Сийярто добавил, что надеется на "меры", которые должна принять Европейская комиссия и украинская сторона, чтобы поставки нефти в Венгрию снова стали возможными.
Напомним, ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар и его венгерский коллега Петер Сийярто пожаловались Европейской комиссии на украинские удары по нефтеперекачивающей станции "Дружба". Ведь через нее транспортируют российскую нефть в Венгрию и Словакию.
21 августа Сийярто заявил, что нефтепровод "Дружба подвергся в третий раз атаке за короткий промежуток времени. Подача сырой нефти в Венгрию снова прекращена. После этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский потроллил Сийярто, отметив, что Венгрия имеет от ЕС такой же уровень солидарности, который демонстрирует в других вопросах.
Кроме того, Премьер Венгрии Виктор Орбан похвастался ответом президента США Дональда Трампа на свое письмо-жалобу. В нем Трамп якобы называет Орбана своим "большим другом" и заявляет, что "очень злится" из-за ударов по нефтепроводу "Дружба".
Первая атака на "Дружбу" состоялась 13 августа. Уже 18 августа ВСУ нанесли второй удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. В результате атаки начался пожар на объекте и полностью остановили перекачку нефти по трубопроводу "Дружба".
А 21 августа дроны снова ударили по станции "Унеча", остановив прокачку нефти в Венгрию и Словакию. В результате перекачка нефти снова была полностью остановлена - буквально через сутки после того, как Сийярто похвастался новостями о возобновлении работы нефтепровода.