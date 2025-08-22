Орбан стверджує, що Трамп "дуже злиться" через удари по нафтопроводу "Дружба"

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан похизувався відповіддю президента США Дональда Трампа на свій лист-скаргу. В ньому Трамп начебто називає Орбана своїм "великим другом" і заявляє, що "дуже злиться" через удари по нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex та провладне угорське видання Magyar Nemzet .

Глава угорського уряду у листі скаржився, що атаки по "Дружбі" як колись по "Північному потоку" створюють загрозу для енергетичної безпеки Угорщини та попросив допомоги від американського президента.

Допис про лист з’явився у закритій онлайн-ініціативі "Клуб борців", яка залучає цифрових активістів на підтримку партії "Фідес". Проєкт працює за запрошеннями й намагається протидіяти присутності опозиційних сил у соцмережах.

"Мені неприємно це чути. Я дуже злюся через це. Передай це Словаччині. Ти - мій великий друг", - нібито написав Трамп фломастером на листі Орбана в якості відповіді.