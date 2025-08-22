Орбан стверджує, що Трамп "дуже злиться" через удари по нафтопроводу "Дружба"
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан похизувався відповіддю президента США Дональда Трампа на свій лист-скаргу. В ньому Трамп начебто називає Орбана своїм "великим другом" і заявляє, що "дуже злиться" через удари по нафтопроводу "Дружба".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex та провладне угорське видання Magyar Nemzet.
Глава угорського уряду у листі скаржився, що атаки по "Дружбі" як колись по "Північному потоку" створюють загрозу для енергетичної безпеки Угорщини та попросив допомоги від американського президента.
Допис про лист з’явився у закритій онлайн-ініціативі "Клуб борців", яка залучає цифрових активістів на підтримку партії "Фідес". Проєкт працює за запрошеннями й намагається протидіяти присутності опозиційних сил у соцмережах.
"Мені неприємно це чути. Я дуже злюся через це. Передай це Словаччині. Ти - мій великий друг", - нібито написав Трамп фломастером на листі Орбана в якості відповіді.
Угорщина і Словаччина скаржаться на атаки по "Дружбі"
Раніше міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар та його угорський колега Петер Сійярто поскаржилися Європейській комісії на українські удари по нафтоперекачувальній станції "Дружба". Адже через неї транспортують російську нафту до Угорщини та Словаччини.
Нагадаємо, перша атака на "Дружбу" відбулася 13 серпня. Уже 18 серпня ЗСУ нанесли другий удар по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" в Тамбовській області РФ. Внаслідок атаки почалася пожежа на об’єкті та повністю зупинили перекачування нафти трубопроводом "Дружба".
Крім того, дрони вдарили по станції "Унеча", зупинивши прокачування нафти в Угорщину і Словаччину. Тоді міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто погрожував зупинити продаж Україні електроенергії.
Сьогодні 22 серпня Сійярто заявив, що нафтопровід "Дружба зазнав втретє атаки за короткий проміжок часу. Подачу сирої нафти в Угорщину знову припинено.