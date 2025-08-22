Словаччина та Угорщина поскаржились ЄС на удари по "Дружбі": що вимагають
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар та його угорський колега Петер Сійярто спільно закликали Європейську комісію гарантувати енергетичну безпеку країн-членів ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TA 3 та Sky News.
Зокрема, Бланар наголосив, що будь-яка загроза постачанню нафти є неприйнятною, нагадавши, що минулого разу постачання були припинені після обстрілу по нафтопроводу "Дружба", а потім відновлені після ремонту.
"Раніше Єврокомісія заявила, що готова захистити нашу критичну енергетичну інфраструктуру, яка включає нафтопроводи, тому ми вважаємо абсолютно необхідним, щоб ЄС відстоював інтереси країн-членів та енергетичну безпеку своїх громадян", - зазначив Бланар.
Він також додав, що будь-яка загроза енергетичній безпеці країнам ЄС є неприйнятною.
За даними урядовців Словаччини та Угорщини, постачання нафти через нафтопровід "Дружба" призупинено щонайменше на п'ять днів.
Удари по "Дружбі"
Нагадаємо, сьогодні, 22 серпня, Угорщина вдруге за тиждень перестала отримувати російську нафту. Це сталося після удару дронів по нафтопроводу "Дружба".
Також раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) повідомив, що дрони знову атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча", що входить до системи нафтопроводу "Дружба".
Окрім того, цього тижня українські дрони атакували станцію з перекачування нафти "Нікольське" в Тамбовській області. Крім того, дрони вдарили по станції "Унеча", зупинивши прокачування нафти в Угорщину і Словаччину.
Тоді Сіярто заявив, що Угорщина залишилася без російської нафти. Міністр погрожував зупинити продаж Україні електроенергії. Однак прокачування нафти в Угорщину і Словаччину було швидко відновлено після ремонту.