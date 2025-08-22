Словаччина та Угорщина поскаржились ЄС на удари по "Дружбі": що вимагають

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар та його угорський колега Петер Сійярто спільно закликали Європейську комісію гарантувати енергетичну безпеку країн-членів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TA 3 та Sky News .

Зокрема, Бланар наголосив, що будь-яка загроза постачанню нафти є неприйнятною, нагадавши, що минулого разу постачання були припинені після обстрілу по нафтопроводу "Дружба", а потім відновлені після ремонту.

"Раніше Єврокомісія заявила, що готова захистити нашу критичну енергетичну інфраструктуру, яка включає нафтопроводи, тому ми вважаємо абсолютно необхідним, щоб ЄС відстоював інтереси країн-членів та енергетичну безпеку своїх громадян", - зазначив Бланар.

Він також додав, що будь-яка загроза енергетичній безпеці країнам ЄС є неприйнятною.

За даними урядовців Словаччини та Угорщини, постачання нафти через нафтопровід "Дружба" призупинено щонайменше на п'ять днів.