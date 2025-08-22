Сійярто назвав терміни ремонту нафтопроводу "Дружба" та знову поскаржився на Україну
Росії знадобиться не менше п'яти днів, щоб відремонтувати пошкодження на нафтопроводі "Дружба" після українського удару ввечері 21 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в Facebook.
Зокрема Сійярто заявив, що він та угорський прем'єр Віктор Орбан, мовляв, "цілий день" були на зв'язку через удар по нафтопроводу "Дружба". Окрім того, Сійярто зізнався, що знову обговорював ситуацію із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним.
"Зараз вони набагато серйозніші, ніж раніше, оскільки українці під час атаки, окрім безпілотників, використовували ракети. Російський колега запевнив нас, що вони намагаються якомога швидше відновити транспортний маршрут, але ці роботи точно триватимуть щонайменше п'ять днів", - поскаржився міністр.
Сійярто додав, що сподівається на "заходи", які повинна вжити Європейська комісія та українська сторона, щоб постачання нафти до Угорщини знову стало можливим.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар та його угорський колега Петер Сійярто поскаржилися Європейській комісії на українські удари по нафтоперекачувальній станції "Дружба". Адже через неї транспортують російську нафту до Угорщини та Словаччини.
21 серпня Сійярто заявив, що нафтопровід "Дружба зазнав втретє атаки за короткий проміжок часу. Подачу сирої нафти в Угорщину знову припинено. Після цього міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський потролив Сійярто, зазначивши, що Угорщина має від ЄС такий самій рівень солідарності, який демонструє в інших питаннях.
Окрім того, Прем’єр Угорщини Віктор Орбан похизувався відповіддю президента США Дональда Трампа на свій лист-скаргу. В ньому Трамп начебто називає Орбана своїм "великим другом" і заявляє, що "дуже злиться" через удари по нафтопроводу "Дружба".
Удари по нафтопроводу "Дружба"
Перша атака на "Дружбу" відбулася 13 серпня. Уже 18 серпня ЗСУ завдали другого удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" в Тамбовській області РФ. Внаслідок атаки почалася пожежа на об’єкті та повністю зупинили перекачування нафти трубопроводом "Дружба".
А 21 серпня дрони знову вдарили по станції "Унеча", зупинивши прокачування нафти в Угорщину і Словаччину. Внаслідок цього перекачування нафти знову було повністю зупинено - буквально через добу після того, як Сійярто похизувався новинами про відновлення роботи нафтопровіду.