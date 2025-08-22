Сійярто назвав терміни ремонту нафтопроводу "Дружба" та знову поскаржився на Україну

Росії знадобиться не менше п'яти днів, щоб відремонтувати пошкодження на нафтопроводі "Дружба" після українського удару ввечері 21 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в Facebook.