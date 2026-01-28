Сійярто нахабно визнав: Угорщина - перепона для вступу України в ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто погодився зі словами глави МЗС України Андрія Сибіги про те, що Будапешт є єдиною перепоною для українського членства в ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Петера Сійярто.
В інтерв’ю "Європейській правді" Сибіга назвав Угорщину єдиною перешкодою для членства України в ЄС.
Сійярто погодився зі словами українського міністра, заявивши, що у разі приєднання до ЄС українці "принесуть війну" в блок, а також спричинять банкрутство угорських фермерів.
"Поки ми при владі, Україна точно не стане членом Європейського Союзу, тому що українці принесуть війну в ЄС і таким чином втягнуть нас у свою війну. Європейці, серед них і угорці, втратили б свої гроші на користь України, наші фермери збанкрутували б через неякісне зерно, а українська мафія використовувала б нас як транзитний пункт", - написав він.
Глава МЗС Угорщини зазначив, що Київ нібито покладається на перемогу опозиційної партії "Тиса", яка дасть "зелене" світло для вступу України та "втягне" угорців у війну.
"Отже, 12 квітня (день виборів в Угорщині - ред.) питання стоїть так: мир чи війна? Угорщина чи Україна?", - додав Сійярто.
Нагадаємо, на початку листопада минулого року Європейська комісія опублікувала Звіт у межах Пакета розширення ЄС, в якому високо оцінили прогрес України у реформах - надавши одну з найкращих оцінок.
Раніше єврокомісар з питань розширення Марта Кос повідомляла, що Європейська комісія працює над тим, щоб відкрити переговорні кластери щодо вступу в Євросоюз України та Молдови вже до кінця листопада 2025 року. Однак цього не сталося.
Єдина причина, через яку кластери все ще не відкриті - позиція проросійської Угорщини, яка блокує вступ України до ЄС.
Єврокомісія очікує продовження переговорів щодо вступу України до ЄС на рівні робочих груп, попри відсутність одностайної підтримки усіх держав-членів. У цьому контексті вето Угорщини не вплине на загальне рішення.
Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час форуму в Давосі зробив чергову різку заяву щодо євроінтеграції Києва. Він запевнив, що Будапешт не підтримуватиме вступ України до ЄС найближчі 100 років.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга жорстко відповів на антиукраїнську заяву угорського прем'єра.
Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто публічно звинуватив Україну у спробах втрутитися у вибори країни та порушенні демократичних принципів.