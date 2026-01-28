Сійярто нахабно визнав: Угорщина - перепона для вступу України в ЄС

В інтерв’ю "Європейській правді" Сибіга назвав Угорщину єдиною перешкодою для членства України в ЄС.

Сійярто погодився зі словами українського міністра, заявивши, що у разі приєднання до ЄС українці "принесуть війну" в блок, а також спричинять банкрутство угорських фермерів.

"Поки ми при владі, Україна точно не стане членом Європейського Союзу, тому що українці принесуть війну в ЄС і таким чином втягнуть нас у свою війну. Європейці, серед них і угорці, втратили б свої гроші на користь України, наші фермери збанкрутували б через неякісне зерно, а українська мафія використовувала б нас як транзитний пункт", - написав він.

Глава МЗС Угорщини зазначив, що Київ нібито покладається на перемогу опозиційної партії "Тиса", яка дасть "зелене" світло для вступу України та "втягне" угорців у війну.

"Отже, 12 квітня (день виборів в Угорщині - ред.) питання стоїть так: мир чи війна? Угорщина чи Україна?", - додав Сійярто.