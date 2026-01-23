Угорщина продовжує скандалити з Україною: до Обрана підключився Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто публічно звинуватив Україну у спробах втрутитися у вибори країни та порушенні демократичних принципів.

Як пише РБК-Україна , відповідну заяву Петер Сійярто оприлюднив у соціальній мережі X у відповідь на публікацію глави МЗС Андрія Сибіги.

Відповідно до повідомлення Сійярто, українська сторона нібито намагається вплинути на формування угорського уряду та змусити його дотримуватися позицій Брюсселя. Однак, за словами угорського міністра, чинна влада цього не допустить.

"Я бачу, що ви почали втручатися в наші вибори. Ми знаємо, що ви хочете уряд, який казав би "так" Брюсселю і був готовий втягнути Угорщину у вашу війну. Але ми не дозволимо цьому статися. Суверенний угорський уряд і надалі захищатиме країну та її людей від вашої війни. Угорщина - понад усе", - написав Сійярто.

Well, I see you started to interfere into our elections. We know you want a government which would say yes to Brussels and would be ready to drag Hungary into your war. But we will not let it happen! The sovereign Hungarian government will continue to protect the country and its… https://t.co/RzsJKYOyUL — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) January 23, 2026

Заява Сійярто стала реакцією на допис глави МЗС Андрія Сибіги, адресований прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.

Так, український дипломат жорстко розкритикував позицію угорського керівництва, звинувативши його у поширенні неправдивих тверджень та проросійській орієнтації.

"Цей план приречений на провал, пане прем’єр-міністре. Ваш господар у Москві не протримається й 100 років, навіть якщо ви були б готові віддати йому всі органи. А в день, коли Україна приєднається до ЄС, ми повісимо цей заголовок у Верховній Раді, щоб згадувати вашу брехню наступні 100 років", - написав Сибіга.

Публічна перепалка в соцмережах відбулася на тлі напружених відносин між Києвом і Будапештом. Угорщина неодноразово блокувала або гальмувала євроінтеграційні рішення щодо України в ЄС та критикувала підтримку Києва у війні з Росією, посилаючись на власні національні інтереси та "мирну позицію".

В свою чергу Андрій Сибіга зазначив, що подібні звинувачення є безпідставними та не мають жодного підґрунтя, а спроби "заплямувати" Київ лише свідчать про відсутність аргументів у Будапешта.