Сийярто нагло признал: Венгрия - преграда для вступления Украины в ЕС

В интервью "Европейской правде" Сибига назвал Венгрию единственным препятствием для членства Украины в ЕС.

Сийярто согласился со словами украинского министра, заявив, что в случае присоединения к ЕС украинцы "принесут войну" в блок, а также вызовут банкротство венгерских фермеров.

"Пока мы у власти, Украина точно не станет членом Европейского Союза, потому что украинцы принесут войну в ЕС и таким образом втянут нас в свою войну. Европейцы, среди них и венгры, потеряли бы свои деньги в пользу Украины, наши фермеры обанкротились бы из-за некачественного зерна, а украинская мафия использовала бы нас как транзитный пункт", - написал он.

Глава МИД Венгрии отметил, что Киев якобы полагается на победу оппозиционной партии "Тиса", которая даст "зеленый" свет для вступления Украины и "втянет" венгров в войну.

"Итак, 12 апреля (день выборов в Венгрии - ред.) вопрос стоит так: мир или война? Венгрия или Украина?", - добавил Сийярто.