Ситуація критична. Що відбувається в Бахмуті і чи є загроза його захоплення

Що відбувається у районі Бахмута

Судячи з інформації з відкритих джерел, росіяни намагаються взяти Бахмут у кліщі. За останні дні з північного боку противник зайняв населений пункт Берхівка, розпочав штурм Богданівки та міг захопити Ягідне. За непідтвердженими даними, українські сили могли підірвати греблю Берхівського водосховища, аби ускладнити просування ворога.

За словами спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, росіяни тут сконцентрувалися на прориві оборони із застосуванням артилерії та реактивних систем залпового вогню. І хоча динаміка боїв була і залишається доволі складною, але повністю контролюється українськими військовими.

З південної сторони ведуться штурми на південний захід від Бахмута в районі села Іванівське. Очевидна мета - перерізати трасу на Костянтинівку. Зі сходу російські війська вже частково контролюють приватний сектор і намагаються просуватися далі. Станом на 1 березня "сіра зона" все ще проходить берегами річки Бахмутка, але з кожним днем звужується у міській забудові.

Як заявив колишній нардеп, а нині боєць 5-ї штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк в ефірі телемарафону, з півдня сьогодні активно працює артилерія і ворог продовжив штурмові дії, але всі лобові атаки провалюються. За його оцінками, тут росіяни просто знищують свій наступальний потенціал.

Фото: як змінилася ситуація у районі Бахмута за тиждень (deepstatemap.live)

Офіційний телеграм-канал Сухопутних військ ЗСУ поширив звернення одного з військовослужбовців 93-го ОМБр "Холодний Яр". За його словами, сьогодні вдалося трохи "приглушити" супротивника , в самому місті спокійніше, ніж до цього, але в околицях тривають стрілецькі бої.

На думку військового експерта Владислава Селезньова, ситуація тут не просто складна, а критична.

"Вона обумовлена тим, що росіяни зосередили на цій ділянці фронту дуже багато особового складу. І цей особовий склад орієнтований на реалізацію завдань щодо завдання максимального ураження українським Силам оборони", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

Він також додав, що багато залежатиме від того, чи втримають українські війська останню дорогу, яка сполучає місто з "великою землею". На сьогодні противник вже контролює траси на Слов'янськ та Сіверськ.

Росія кидає у бій еліту "вагнерівців"

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, українські Сили оборони знищили більшість підрозділів приватної військової компанії "Вагнера". Саме вони вже кілька місяців становлять основу російських зусиль по штурму Бахмута.

"Росіяни змушені замінювати "вагнерівців" на військовослужбовців армії, тому що більшість підрозділів "Вагнера" було знищено ЗСУ. Вони змушені зараз це робити", - зазначила вона.

Водночас Маляр каже, що регулярні війська противника демотивовані на відміну від "вагнерівців", які отримують гроші за участь у бойових діях. На сьогодні ворог чисельно перевершує українських захисників, але й втрати в окупантів значно вищі.

Хоча, мабуть, ПВК продовжить штурмувати Бахмут. Як стверджує Череватий, зараз сюди перекидають найдосвідченіших найманців.

"Характерною особливістю є те, що противник кинув в атаку найбільш підготовлені підрозділи "Вагнера". Ці підрозділи очолюють військовослужбовці, які мають бойовий досвід у Сирії, Лівії та інших гарячих точках", - наголосив він.

За оцінкою Юрія Сиротюка, нинішня тактика не дуже відрізняється від ситуації в Соледарі, коли спочатку йшла "м'ясна хвиля" з колишніх в'язнів, після чого підготовлені фахівці обчислювали українські вогневі точки та намагалися вразити їх із танків та артилерії.

У Бахмуті "вагнерівці" діють малими групами та постійно йдуть на штурм. І раніше анонсований великий наступ російських військ фактично ведеться лише за якісь окремі вулиці, дачні ділянки та городи навколо міста.

Бахмут майже оточено?

Ще кілька днів тому пропагандисти розганяли інформацію про тактичне оточення українських військових у Бахмуті. Начебто головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вже доповів про це президенту Володимиру Зеленському. Центр стратегічних комунікацій спростував фейки, заявивши, що Сили оборони продовжують успішно обороняти місто та знищувати окупантів.

Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Бахмут не оточений. А якщо війська виходитимуть з кожного населеного пункту за таких загроз, то можна багато чого втратити.

"Якщо чесно, я взагалі не пам'ятаю, щоб у нас приймали політичні рішення на війні щодо поля бою. Це військова потреба і ми розуміємо, що, по-перше, Бахмут - наша територія, по-друге, Бахмут ще не оточений. А якщо ми будемо кожне місто тільки через загрози оточення здавати - ми так багато можемо віддати. Ми повинні битися до кінця і вичавлювати все, що можемо", - зазначив він.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна розповів, що загроза повного оточення є цілком реальною, але Сили оборони роблять все, щоб цього не допустити. І якщо раптом ситуація буде вкрай несприятливою, і противник піде на змикання кільця, то військам доведеться відходити.

На його думку, це випливає з логіки російсько-української війни, оскільки повних оточень не було ані в Сєвєродонецьку, ані в Лисичанську, ані в Гірському, ані в Золотому. Виняток - Маріуполь, але там були зовсім інші умови.

Чи є загроза відступу?

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заспокоює - ухвалено стратегічне рішення утримувати місто. У зв'язку з цим командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наказав перемістити туди додаткові підрозділи.

Сергій Череватий наголошує, що українські війська можуть організовано відводитися, якщо загроза особовому складу та оперативній обстановці вища, ніж необхідність утримувати територію. Але це поки що не стосується Бахмута, і наказу на відступ немає.

"Лише командування бачить, наскільки така необхідність є в цій ситуації. А потім на засіданні штабу ухвалюється відповідне рішення. Можу сказати, що зараз такого рішення немає", - сказав він.

Нардеп Роман Костенко в інтерв'ю РБК-Україна нагадує, що й раніше було багато прикладів, коли, начебто, безвихідна ситуація оберталася на нашу користь.

"Розуміємо, що від Бахмута залежать і інші населені пункти, які йдуть за ним - Часів Яр, Краматорськ, Слов'янськ. І ми розуміємо, що здача Бахмута перенесе ближче ці бойові дії і все одно битися доведеться", - зазначив він.

Опитані виданням військові експерти менш оптимістичні. На думку Владислава Селезньова, є підстави вважати, що українські війська цілком імовірно будуть змушені маневрувати на інші рубежі та позиції.

У такому разі доведеться вирівнювати фронт, швидше за все, по лінії Костянтинівка - Дружківка - Краматорськ - Слов'янськ. При цьому експерт Олександр Мусієнко нагадує, що з боку Соледара ворог ще й наступає на угруповання військ у районі Сіверська та Краматорська.

"У російських військ був план взяти в оточення наше угруповання в районі Сіверська. Тому все залежить від рішення командування, у нас укріплені рубежі є досить потужні, і вони дозволять стримувати атаки противника і завдавати йому великих втрат", - зазначив він у коментарі РБК- Україна.

Про що попереджав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у лютому наголошував, що Бахмут важливо захистити, але не за будь-яку ціну. За його словами, оцінка того, чи Бахмут є стратегічно важливим чи ні, залежить від того, як на це подивитися. Але він не віддавав військам наказ тримати позиції до смерті.

"Такого наказу взагалі не було. Ця війна не для того, щоб залишитися і померти, але ми у своїй країні і захищатимемо її доти, доки можемо... Кожне маленьке містечко на кшталт Бахмута, яке росіяни беруть, наближає їх до великих міст. Я не кажу, що Краматорськ та його мешканці важливіші за Бахмут, ні, але кожне маленьке місто, яке ми втрачаємо, означає крок вперед для росіян, які - як ми вже знаємо - хочуть захопити адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Саме з цієї причини ми чинимо такий сильний спротив у Бахмуті", - зазначив він.

Тим не менш, ситуація на Бахмутському напрямку постійно ускладнюється, інтенсивність боїв зростає, і противник знищує все, що українські війська можуть використовувати для оборони позицій. Водночас Зеленський зробив обнадійливу заяву про початок підготовки до звільнення захоплених територій.

"Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам'ятаємо цю нашу цілком справедливу мету, і щодня наближаємося до її реалізації", - сказав він у вчорашньому зверненні.

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Зазначимо, остання цитата може стосуватися як Бахмутського спрямування, так і інших. Перекидаючи війська на Бахмут, росіяни хотіли, щоб українські сили після деокупації Херсона не пішли далі на південь. І активізували бойові дії на Донбасі, намагаючись заманити наші війська у пастку.

"Але нинішня тенденція з колосальними втратами каже, що це вже пастка для противника насправді. Це веде до того, що він виснажується і рано чи пізно після кровопролитних боїв за Бахмут не зможе продовжувати великих наступальних дій у такому ж темпі. А це відкриває для нас шанси провести точкові контратаки, після чого можна перейти і до масштабніших. Думаю, президент натякав на те, що Україна інтенсивно готує резерви. Ворог думав, що ми все кинули на Бахмут, а вони у нас є", - додав військовий експерт Олександр Мусієнко.