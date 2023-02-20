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Зеленський про бої за Бахмут: втратити його означає крок вперед для росіян

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Понеділок 20 лютого 2023 17:13
Зеленський про бої за Бахмут: втратити його означає крок вперед для росіян Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Якщо Україна втратить Бахмут - це означатиме, що росіяни стали на крок ближче до своєї мети, яка полягає у захопленні адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

"Чи є місто (Бахмут, - ред.) стратегічно важливим чи ні, залежить від того, як на нього подивитися. Це не великий мегаполіс, і я б навіть сказав, що в цьому регіоні всі населені пункти маленькі й перебувають у критичному стані. Люди покинули їх, багато хто загинув. Тих, хто не встиг втекти або хотів залишитися, тепер спіткала інша доля", - заявив він.

Зеленський заявив, що наказу утримувати позиції біля Бахмута до смерті не було.

"Що стосується Бахмута, то це не наказ військам утримувати позицію до смерті. Такого наказу взагалі не було. Ця війна не для того, щоб залишитися і померти, але ми перебуваємо у своїй країні і будемо захищати її доти, доки можемо", - додав він.

За його словами, війська РФ прекрасно знають, що Бахмут відкриє їм дорогу на Слов'янськ і Краматорськ.

"Кожне маленьке містечко на кшталт Бахмута, яке росіяни беруть, наближає їх до великих міст. Я не кажу, що Краматорськ і його мешканці важливіші за Бахмут, о ні. Але кожне маленьке місто, яке ми втрачаємо, означає крок уперед для росіян, які - як ми вже знаємо - хочуть захопити адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Саме з цієї причини ми чинимо такий сильний опір у Бахмуті", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна має ретельно підготувати свої Сили оборони для того, щоб навесні справді відчувався рух до перемоги над російськими окупантами.

Крім того, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий назвав сенс оборони Бахмута.

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