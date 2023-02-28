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ЗСУ знищили під Бахмутом більшість підрозділів "вагнерівців", - Маляр

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Вівторок 28 лютого 2023 21:10
ЗСУ знищили під Бахмутом більшість підрозділів "вагнерівців", - Маляр Фото: Ганна Маляр, заступник голови Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські військові у боях під Бахмутом ліквідували більшість підрозділів приватної військової компанії "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Росіяни змушені замінювати "вагнерівців" на військовослужбовців армії РФ, тому що більшість підрозділів "Вагнера" було знищено ЗСУ. Вони змушені зараз це робити", - зазначила Маляр.

За її словами, регулярні російські війська демотивовані на відміну від "вагнерівців", які отримують гроші за участь у бойових діях.

Маляр додала, що ситуація в Бахмуті залишається складною та напруженою. Ворог чисельно переважає українських захисників, але і втрати в окупантів значно вищі.

Нагадаємо, раніше у Державній прикордонній службі розповіли, що за добу росіяни втратили під Бахмутом десятки своїх солдатів.

Також ми писали, що пропагандисти Кремля почали розповсюджувати фейки про те, що українські військові нібито оточені у Бахмуті Донецької області.

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