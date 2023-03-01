Ситуация критическая. Что происходит в Бахмуте и есть ли угроза его захвата

Что происходит в районе Бахмута

Судя по информации из открытых источников, россияне пытаются взять Бахмут в клещи. За последние дни с северной стороны противник занял населенный пункт Берховка, начал штурм Богдановки и мог захватить Ягодное. По неподтвержденным данным, украинские силы могли подорвать плотину Берховского водохранилища, чтобы затруднить продвижение врага.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, россияне здесь сконцентрировались на прорыве обороны с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. И хотя динамика боев была и остается довольно сложной, но полностью контролируется украинскими военными.

С южной стороны ведутся штурмы юго-западнее Бахмута в районе села Ивановское. Очевидная цель - перерезать трассу на Константиновку. С востока российские войска уже частично контролируют частный сектор и пытаются продвигаться дальше. По состоянию на 1 марта "серая зона" все еще проходит по берегам реки Бахмутка, но с каждым днем сужается в городской застройке.

Как заявил бывший нардеп, а ныне боец 5-й штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк в эфире телемарафона, с юга сегодня активно работает артиллерия и враг продолжил штурмовые действия, но все лобовые атаки проваливаются. По его оценкам, здесь россияне попросту уничтожают свой наступательный потенциал.

Фото: как изменилась ситуация в районе Бахмута за неделю (deepstatemap.live)

Официальный телеграмм-канал Сухопутных войск ВСУ распространил обращение одного из военнослужащих 93-й ОМБр "Холодный Яр". По его словам, сегодня удалось немного "приглушить" противника, в самом городе спокойнее, чем до этого, но в окрестностях идут стрелковые бои.

По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, ситуация здесь не просто сложная, а критическая.

"Она обусловлена тем, что россияне сосредоточили на этом участке фронта очень много личного состава. И этот личный состав ориентирован на реализацию задач по нанесению максимального поражения украинским Силам обороны", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Он также добавил, что многое будет зависеть от того, удержат ли украинские войска последнюю дорогу, которая соединяет город с "большой землей". На сегодня противник уже контролирует трассы на Славянск и Северск.

Россия бросает в бой элиту "вагнеровцев"

По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские Силы обороны уничтожили большинство подразделений частной военной компании "Вагнера". Именно они уже несколько месяцев составляют основу российских усилий по штурму Бахмута.

"Россияне вынуждены заменять "вагнеровцев" на военнослужащих армии, потому что большинство подразделений "Вагнера" было уничтожено ВСУ. Они вынуждены сейчас это делать", - отметила она.

В то же время Маляр говорит, что регулярные войска противника демотивированы в отличии от "вагнеровцев", которые получают деньги за участие в боевых действиях. На сегодня враг численно превосходит украинских защитников, но и потери у оккупантов значительно выше.

Хотя, по всей видимости, ЧВК продолжит штурмовать Бахмут. Как утверждает Череватый, сейчас сюда перебрасывают самых опытных наемников.

"Характерной особенностью является то, что противник бросил в атаку наиболее подготовленные подразделения "Вагнера". Эти подразделения возглавляют военнослужащие, имеющие боевой опыт в Сирии, Ливии и других горячих точках", - подчеркнул он.

По оценке Юрия Сиротюка, нынешняя тактика не сильно отличается от ситуации в Соледаре, когда сначала шла "мясная волна" из бывших заключенных, после чего подготовленные специалисты вычисляли украинские огневые точки и пытались поразить их из танков и артиллерии.

В Бахмуте "вагнеровцы" действуют малыми группами и постоянно идут на штурм. И ранее анонсированное большое наступление российских войск фактически ведется лишь за какие-то отдельные улицы, дачные участки и огороды вокруг города.

Бахмут почти окружен?

Еще несколько дней назад пропагандисты разгоняли информацию о тактическом окружении украинских военных в Бахмуте. Якобы главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже доложил об этом президенту Владимиру Зеленскому. Центр стратегических коммуникаций опроверг фейки, заявив, что Силы обороны продолжают успешно оборонять город и уничтожать оккупантов.

Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью РБК-Украина заявил, что Бахмут не окружен. А если войска будут выходить из каждого населенного пункта при таких угрозах, то можно многое потерять.

"Если честно, я вообще не помню, чтобы у нас принимали политические решения на войне, что касается поля боя. Это военная потребность и мы понимаем, что, во-первых, Бахмут - наша территория, во-вторых, Бахмут еще не окружен. А если мы будем каждый город только при угрозе окружения сдавать - мы так многое можем отдать. Мы должны биться до конца и выжимать все, что можем", - отметил он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что угроза полного окружения вполне реальна, но Силы обороны делают все, чтобы этого не допустить. И если вдруг ситуация будет крайне неблагоприятной, и противник пойдет на смыкание кольца, то войскам придется отходить.

По его мнению, это следует из логики российско-украинской войны, поскольку полных окружений не было ни в Северодонецке, ни в Лисичанске, ни в Горном, ни в Золотом. Исключение - Мариуполь, но там были совсем другие условия.

Есть ли угроза отступления?

Замминистра обороны Анна Маляр успокаивает - принято стратегическое решение удерживать город. В связи с этим командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский распорядился переместить туда дополнительные подразделения.

Сергей Череватый подчеркивает, что украинские войска могут организованно отводиться, если угроза личному составу и оперативной обстановке выше, чем необходимость удерживать территорию. Но это пока не относится к Бахмуту, и приказа на отступление нет.

"Только командование видит, насколько такая необходимость есть в этой ситуации. А потом на заседании штаба принимается соответствующее решение. Могу сказать, что сейчас такого решения нет", - сказал он.

Нардеп Роман Костенко в интервью РБК-Украина напоминает, что и раньше было много примеров, когда, казалось бы, безвыходная ситуация оборачивалась в нашу пользу.

"Понимаем, что от Бахмута зависят и другие населенные пункты, которые следуют за ним - Часовой Яр, Краматорск, Славянск. И мы понимаем, что сдача Бахмута перенесет поближе эти боевые действия и все равно биться придется", - отметил он.

Опрошенные изданием военные эксперты менее оптимистичны. По мнению Владислава Селезнева, есть основания полагать, что украинские войска вполне вероятно будут вынуждены маневрировать на другие рубежи и позиции.

В таком случае придется выравнивать фронт, скорее всего, по линии Константиновка - Дружковка - Краматорск - Славянск. При этом эксперт Александр Мусиенко напоминает, что со стороны Соледара враг еще и наступает на группировку войск в районе Северска и Краматорска.

"У российских войск был план взять в окружение нашу группировку в районе Северска. Поэтому все зависит от решения командования, у нас укрепленные рубежи достаточно мощные, и они позволят сдерживать атаки противника и наносить ему большие потери", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

О чем предупреждал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале подчеркивал, что Бахмут важно защитить, но не любой ценой. По его словам, оценка того, является ли Бахмут стратегически важным или нет, зависит от того, как на это посмотреть. Но он не отдавал войскам приказ держать позиции до смерти.

"Такого приказа вообще не было. Эта война не для того, чтобы остаться и умереть, но мы в своей стране и будем защищать ее до тех пор, пока можем…Каждый маленький городок вроде Бахмута, который россияне берут, приближает их к большим городам. Я не говорю, что Краматорск и его жители важнее Бахмута, нет. Но каждый маленький город, который мы теряем, означает шаг вперед для россиян, которые - как мы уже знаем - хотят захватить административные границы Донецкой и Луганской областей. Именно по этой причине мы оказываем такое сильное сопротивление в Бахмуте", - отметил он.

Тем не менее ситуация на Бахмутском направлении постоянно усложняется, интенсивность боев растет, и противник уничтожает все, что украинские войска могут использовать для обороны позиций. В то же время Зеленский сделал обнадеживающе заявление о начале подготовке к освобождению захваченных территорий.

"Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу вполне справедливую цель, и ежедневно приближаемся к ее реализации", - сказал он во вчерашнем обращении.

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Отметим, последняя цитата может касаться как Бахмутского направления, так и других. Перебрасывая войска на Бахмут россияне хотели, чтобы украинские силы после деоккупации Херсона не пошли дальше на юг. И активизировали боевые действия на Донбассе, пытаясь заманить наши войска в ловушку.

"Но нынешняя тенденция с колоссальными потерями говорит, что это уже ловушка для противника на самом деле. Это ведет к тому, что он истощается и рано или поздно после кровопролитных сражений за Бахмут не сможет продолжать большие наступательные действия в таком же темпе. А это открывает для нас шансы провести точечные контратаки, после чего можно перейти и к более масштабным. Думаю, президент намекал на то, что Украина интенсивно готовит резервы. Враг думал, что мы все бросили на Бахмут, а они у нас есть", - добавил военный эксперт Александр Мусиенко.