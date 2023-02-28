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Бахмут ще не оточений, ми повинні битися до кінця, - Костенко

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Київ, Вівторок 28 лютого 2023 11:21
Бахмут ще не оточений, ми повинні битися до кінця, - Костенко Фото: Роман Костенко (goloszmin org)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Бахмут не оточений ворожими військами і якщо ми будемо відходити з кожного населеного пункту при такій загрозі, то можна багато чого втратити. Остаточне рішення щодо цього міста прийматиме військове керівництво.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав секретар комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, ветеран АТО Роман Костенко.

"Якщо чесно, я взагалі не пам'ятаю, щоб у нас приймали політичні рішення на війні, що стосується поля бою. Це військова потреба і ми розуміємо, що, по-перше, Бахмут - наша територія, по-друге, Бахмут ще не оточений. А якщо ми будемо кожне місто тільки при загрозі оточення здавати - ми так багато чого можемо віддати. Ми маємо битися до кінця і витискати все, що можемо", - вважає Костенко.

За його словами, було багато прикладів, коли безвихідна ситуація перетворювалась на нашу користь.

"Розуміємо, що від Бахмута залежать й інші населені пункти, які йдуть за ним - Часів Яр, Краматорськ, Слов'янськ. І ми розуміємо, що здача Бахмута перенесе ближче ці бойові дії і все одно битися прийдеться", - зазначив Костенко.

Він наголосив, не буде такого сценарію, коли "віддали Бахмут і все, на цьому нібито війна закінчилась і будемо відпочивати".

"Ні, бої будуть продовжуватись...Я впевнений, що це військове рішення і наші командири знають. Я спілкуюсь з багатьма військовими різного рівня, думка розділилась, але саме військова думка. Хтось каже - давайте відійдемо на більш вигідні позиції, а хтось каже, як деякі наші керівники - навпаки зараз добре, ми на цій ділянці можемо завдати ворогу максимальні втрати і просуватись далі. Це військове рішення", - підсумував Костенко.

Нагадаємо, вчора заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ситуація на фронті складна, а найскладнішою вона залишається саме на Бахмутському напрямку, де ворог під час наступу використовує тактику виснаження і тотального руйнування.

Тим часом командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський сьогодні повідомив, що ситуація в районі Бахмута вкрай напружена, оскільки росіяни кинули на цей напрямок найбільш підготовлені штурмові загони.

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