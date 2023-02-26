Російські пропагандисти нафантазували "оточення" українських військових у Бахмуті

Пропагандисти Кремля почали розповсюджувати фейки про те, що українські військові нібито оточені у Бахмуті Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій у Telegram .

"Інформація про нібито оточення міста є черговим маренням російських пропагандистів", - наголошують у Центрі протидії дезінформації.

При цьому, як повідомляли 26 лютого Генштаб ЗСУ та Державна прикордонна служба, українські захисники продовжують обороняти місто та успішно знищувати російських окупантів.

За інформацією Центру, російські пропагандистські Telegram-канали оприлюднили вкид про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито доповів президенту Володимиру Зеленському про "тактичне оточення українських військових у Бахмуті".

Нагадаємо, раніше голова Міноборони України Олексій Резніков заявляв, що росіяни щодня втрачають під Бахмутом близько 500 солдатів.

Також ми писали, що у Генштабі доповідали про великі втрати окупантів на Бахмутському напрямку.

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