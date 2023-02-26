Російські пропагандисти нафантазували "оточення" українських військових у Бахмуті
Пропагандисти Кремля почали розповсюджувати фейки про те, що українські військові нібито оточені у Бахмуті Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій у Telegram.
За інформацією Центру, російські пропагандистські Telegram-канали оприлюднили вкид про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито доповів президенту Володимиру Зеленському про "тактичне оточення українських військових у Бахмуті".
При цьому, як повідомляли 26 лютого Генштаб ЗСУ та Державна прикордонна служба, українські захисники продовжують обороняти місто та успішно знищувати російських окупантів.
"Інформація про нібито оточення міста є черговим маренням російських пропагандистів", - наголошують у Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, раніше голова Міноборони України Олексій Резніков заявляв, що росіяни щодня втрачають під Бахмутом близько 500 солдатів.
Також ми писали, що у Генштабі доповідали про великі втрати окупантів на Бахмутському напрямку.
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