Ситуація критична. В ОП повідомили про наслідки массованого удару по Україні

У вівторок, 15 листопада, російські військові завдали масованої ракетної атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Через ці влучання ситуація з енергосистемою є критичною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична", - йдеться у повідомленні.

За його словами, найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. Також у Києві ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень.

"Укренерго" вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні", - додав Тимошенко.

Повідомляється, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Людей закликають споживати електроенергію помірно. Російські військові атакували

Атака на Київ

Російські окупанти влучили у два житлові будинки у Печерському районі Києва. Ще декілька ракет збили системи ППО.

"В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, у два житлових будинки", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли чергову багатоповерхівку у Печерському районі.

"На Печерську, в одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Рятувально-пошукові роботи тривають", - заявив Кличко.

Обстріл Харкова

Росіяни завдали ударів по місту Харків, про що повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Житомира

За словами голови Житомирської міськради Сергія Сухомліна, ворог завдав по місту два ракетні удари. Метою ворога стала енергетична інфраструктура. Поки що місто залишається без енергопостачання.

Атака по Хмельницькій громаді

У Хмельницькому внаслідок двох прильотів російських ракет частково відсутнє електропостачання.

"Є два прильоти по Хмельницькій територіальній громаді. У частині міста Хмельницького відсутнє електропостачання. Зберігайте спокій та залишайтесь в укриттях!", - йдеться у заяві голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

Обстріл Рівного

За даними мера Рівного Олександра Третьяка, російські військові завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого деякі частини міста залишилися без електрики.

Обстріл Львова

Внаслідок обстрілу частина міста залишилася без електропостачання. За інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицького у регіоні також відпрацювали сили ППО.

Атака на Кропивницький район

"Ворожі ракетні удари не минули і нас. 2 прильоти. Вражені об‘єкти енергетичної інфраструктури в Кропивницькому районі", - заявив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Обстріл Волинської області

"Волиняни, на жаль, маємо влучання по об‘єкту енергетичної інфраструктури в Ковельському районі. Інформацію про потерпілих з‘ясовуємо. На місці працюють відповідні служби. У зв‘язку з цим на Волині можливі перебої з електропостачанням", - заявив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Атака на Кременчуцький район

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що є "приліт" у Кременчуцькому районі по об'єкту інфраструктури.

Обстріл Кривого Рогу

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про декілька ракетних ударів.