ua ru
Вт, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Атака на Київ. Росіяни влучили у два житлові будинки в Печерському районі, - Кличко

Новость на русском →
Київ, Вівторок 15 листопада 2022 15:40
Атака на Київ. Росіяни влучили у два житлові будинки в Печерському районі, - Кличко Ілюстративне фото: росіяни влучили у два житлові будинки в Печерському районі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти влучили у два житлові будинки у Печерському районі Києва. Ще декілька ракет збили системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань", - написав він.

Тим часом Київська міська військова адміністрація повідомляє, що у столиці було збито чотири ракети.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував відео з місця влучань російських ракет.

Тим часом КМВА закликає жителів не публікувати фото та відео влучань, аби не коригувати дії росіян.

РБК-Україна повідомляло про серію вибухів у Києві.

Вибухи також чули жителі низки інших областей. Все що відомо про загрозу ракетних ударів, вибухи та ситуацію у регіонах України, - читайте за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко Війна Росії проти України
NEWS
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
DAILY
Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли