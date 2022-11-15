Атака на Київ. Росіяни влучили у два житлові будинки в Печерському районі, - Кличко

Російські окупанти влучили у два житлові будинки у Печерському районі Києва. Ще декілька ракет збили системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка .

"В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань", - написав він.

Тим часом Київська міська військова адміністрація повідомляє, що у столиці було збито чотири ракети.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував відео з місця влучань російських ракет.

Тим часом КМВА закликає жителів не публікувати фото та відео влучань, аби не коригувати дії росіян.

РБК-Україна повідомляло про серію вибухів у Києві.

Вибухи також чули жителі низки інших областей. Все що відомо про загрозу ракетних ударів, вибухи та ситуацію у регіонах України, - читайте за посиланням.

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