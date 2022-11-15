Графіки не діють. У Києві ввели аварійні відключення світла

У Києві у вівторок, 15 листопада, вдень запровадили аварійні відключення електроенергії через ракетні удари росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Київські електромережі у Facebook .

“Через ракетні обстріли з боку Росії за розпорядженням НЕК Укренерго змушені розпочати екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на устаткуванні”, - заявили у ДТЕК.

Також там зазначили, що на цей час графіки стабілізаційних відключень не будуть діяти.

При цьому CEO Yasno Сергій Коваленко розповів, що внаслідок атак окупантів є пошкодження.