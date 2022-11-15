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Графіки не діють. У Києві ввели аварійні відключення світла

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Київ, Вівторок 15 листопада 2022 16:35
Графіки не діють. У Києві ввели аварійні відключення світла Ілюстративне фото: у Києві запровадили аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві у вівторок, 15 листопада, вдень запровадили аварійні відключення електроенергії через ракетні удари росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Київські електромережі у Facebook.

“Через ракетні обстріли з боку Росії за розпорядженням НЕК Укренерго змушені розпочати екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на устаткуванні”, - заявили у ДТЕК.

Також там зазначили, що на цей час графіки стабілізаційних відключень не будуть діяти.

При цьому CEO Yasno Сергій Коваленко розповів, що внаслідок атак окупантів є пошкодження.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти завдали удару по Києву . Ракети потрапили трьома багатоповерхівками столиці.

Також ми писали, що у Харкові окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури.

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