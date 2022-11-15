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Обстріл Києва: окупанти вдарили по ще одній багатоповерхівці

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Київ, Вівторок 15 листопада 2022 16:17
Обстріл Києва: окупанти вдарили по ще одній багатоповерхівці Ілюстративне фото: окупанти влучили по ще одній багатоповерхівці Києва (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 15 листопада, вдень окупанти обстріляли чергову багатоповерхівку у Печерському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

"Ще одне влучення у Печерському районі. Багатоповерхівка", - написав мер.

Таким чином кількість багатоповерхівок столиці, по яких вдарили сьогодні окупанти, збільшилася до трьох.

Нагадаємо, 15 листопада під час масштабної повітряної тривоги по Україні в низці регіонів пролунали вибухи.

Пізніше Кличко розповів, що російські окупанти потрапили до двох житлових будинків у Печерському районі Києва.

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