Обстріл Києва: окупанти вдарили по ще одній багатоповерхівці

У вівторок, 15 листопада, вдень окупанти обстріляли чергову багатоповерхівку у Печерському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram .

Таким чином кількість багатоповерхівок столиці, по яких вдарили сьогодні окупанти, збільшилася до трьох.

"Ще одне влучення у Печерському районі. Багатоповерхівка", - написав мер.

Нагадаємо, 15 листопада під час масштабної повітряної тривоги по Україні в низці регіонів пролунали вибухи.

Пізніше Кличко розповів, що російські окупанти потрапили до двох житлових будинків у Печерському районі Києва.

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