Операція "Карфаген": підозру отримали 5 осіб, серед них - високопосадовці СБУ та Нацполіції

Фото: НАБУ і САП повідомили про підозру 5 особам в межах операції "Карфаген"і (facebook.com/nabu.gov.ua)

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НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, викритої напередодні в межах операції "Карфаген".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Йдеться про: організатора ЗО (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209 КК України);

першого заступника начальника одного з департаментів Служби безпеки України (ч. 3 ст. 255 КК України);

керівника одного з департаментів Нацполіції України (ч. 3 ст. 255 КК України, ч. 4 ст. 368 КК України);

заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині (ч. 3 ст. 255 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України);

підлеглого організатора ЗО (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 127 КК України). Створив злочинну організацію раніше неодноразово засуджений громадянин, який залучив до її діяльності чинних високопосадовців СБУ, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції та представників кримінального середовища. Під прикриттям правоохоронців учасники організації забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти тощо.