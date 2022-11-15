Ситуация критическая. В ОП сообщили о последствиях массированного удара по Украине
Во вторник, 15 ноября, российские военные нанесли массированную ракетную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Из-за этих попаданий ситуация с энергосистемой является критической.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"Российские террористы нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая", - говорится в сообщении.
По его словам, больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. Также в Киеве ситуация очень тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений.
"Укрэнерго" вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании", - добавил Тимошенко.
Сообщается, что графики стабилизационных отключений пока не действуют. Людей призывают потреблять электроэнергию умеренно. Российские военные атаковали
Атака на Киев
Российские кафиры попали в два жилых дома в Печерском районе Киева. Еще несколько ракет сбили системы ПВО.
"В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Позже стало известно, что кафиры обстреляли очередную многоэтажку в Печерском районе.
"На Печерске, в одном из домов , куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Спасательно-розыскные работы продолжаются", - заявил Кличко.
Обстрел Харькова
Россияне нанесли удары по городу Харьков, о чем сообщил городской голова Игорь Терехов.
"О пострадавших пока информации нет. Из-за повреждения объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро", - говорится в сообщении.
Обстрел Житомира
По словам главы Житомирского горсовета Сергея Сухомлина , враг нанес по городу два ракетных удара. Целью неприятеля стала энергетическая инфраструктура. Пока что город остается без энергоснабжения.
Атака по Хмельницкой общине
В Хмельницком в результате двух прилетов российских ракет частично отсутствует электроснабжение.
"Есть два прилета по Хмельницкой территориальной общине. В части города Хмельницкого отсутствует электроснабжение. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь в укрытиях!", - говорится в заявлении главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.
Обстрел Ровно
По данным мэра Ровно Александра Третьяка, российские военные нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры, в результате чего некоторые части города остались без электричества.
Обстрел Львова
В результате обстрела часть города осталась без электроснабжения. По информации главы Львовской ОВА Максима Козицкого в регионе также отработали силы ПВО.
Атака на Кропивницкий район
"Вражеские ракетные удары не прошли и нас. 2 прилета. Поражены объекты энергетической инфраструктуры в Кропивницком районе", - заявил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
Обстрел Волынской области
"Волыняне, к сожалению, имеем попадание по объекту энергетической инфраструктуры в районе Ковеля. Информацию о пострадавших выясняем. На месте работают соответствующие службы. В связи с этим на Волыни возможны перебои с электроснабжением", - заявил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.
Атака на Кременчугский район
Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что есть "прилет" в Кременчугском районе по объекту инфраструктуры.
Обстрел Кривого Рога
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о нескольких ракетных ударах.
Напомним, что в Киеве во время воздушной тревоги во вторник, 15 ноября, раздались взрывы.
Позже стало известно, что ввели аварийные отключения электроэнергии из-за ракетных ударов россиян.
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