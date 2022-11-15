Ситуация критическая. В ОП сообщили о последствиях массированного удара по Украине

Во вторник, 15 ноября, российские военные нанесли массированную ракетную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Из-за этих попаданий ситуация с энергосистемой является критической.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Российские террористы нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая", - говорится в сообщении.

По его словам, больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. Также в Киеве ситуация очень тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений.

"Укрэнерго" вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании", - добавил Тимошенко.

Сообщается, что графики стабилизационных отключений пока не действуют. Людей призывают потреблять электроэнергию умеренно. Российские военные атаковали

Атака на Киев

Российские кафиры попали в два жилых дома в Печерском районе Киева. Еще несколько ракет сбили системы ПВО.

"В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Позже стало известно, что кафиры обстреляли очередную многоэтажку в Печерском районе.

"На Печерске, в одном из домов , куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Спасательно-розыскные работы продолжаются", - заявил Кличко.

Обстрел Харькова

Россияне нанесли удары по городу Харьков, о чем сообщил городской голова Игорь Терехов.

"О пострадавших пока информации нет. Из-за повреждения объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро", - говорится в сообщении.

Обстрел Житомира

По словам главы Житомирского горсовета Сергея Сухомлина , враг нанес по городу два ракетных удара. Целью неприятеля стала энергетическая инфраструктура. Пока что город остается без энергоснабжения.

Атака по Хмельницкой общине

В Хмельницком в результате двух прилетов российских ракет частично отсутствует электроснабжение.

"Есть два прилета по Хмельницкой территориальной общине. В части города Хмельницкого отсутствует электроснабжение. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь в укрытиях!", - говорится в заявлении главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

Обстрел Ровно

По данным мэра Ровно Александра Третьяка, российские военные нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры, в результате чего некоторые части города остались без электричества.

Обстрел Львова

В результате обстрела часть города осталась без электроснабжения. По информации главы Львовской ОВА Максима Козицкого в регионе также отработали силы ПВО.

Атака на Кропивницкий район

"Вражеские ракетные удары не прошли и нас. 2 прилета. Поражены объекты энергетической инфраструктуры в Кропивницком районе", - заявил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Обстрел Волынской области

"Волыняне, к сожалению, имеем попадание по объекту энергетической инфраструктуры в районе Ковеля. Информацию о пострадавших выясняем. На месте работают соответствующие службы. В связи с этим на Волыни возможны перебои с электроснабжением", - заявил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

Атака на Кременчугский район

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что есть "прилет" в Кременчугском районе по объекту инфраструктуры.

Обстрел Кривого Рога

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о нескольких ракетных ударах.