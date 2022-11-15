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У Києві чули звуки вибухів: що відомо

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Київ, Вівторок 15 листопада 2022 15:16
У Києві чули звуки вибухів: що відомо Фото: У Києві вдень 15 листопада чули звуки вибухів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві під час повітряної тривоги у вівторок, 15 листопада, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

За словами місцевих мешканців, вибухи чути у різних районах столиці.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах повідомляють про роботу системи ППО. У небі над Києвом є сліди вибухів.

За деякими даними, уламки ракети впали в районі одного із житлових комплексів.

Нагадаємо, вдень 15 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу . Влада в низці регіонів вже попередила про небезпеку масованого ракетного удару.

Також зазначимо, що раніше у Повітряних силах попереджали, що російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту "Великої двадцятки ".

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