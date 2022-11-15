У Києві чули звуки вибухів: що відомо
У Києві під час повітряної тривоги у вівторок, 15 листопада, пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.
За словами місцевих мешканців, вибухи чути у різних районах столиці.
Тим часом у місцевих Telegram-каналах повідомляють про роботу системи ППО. У небі над Києвом є сліди вибухів.
За деякими даними, уламки ракети впали в районі одного із житлових комплексів.
Нагадаємо, вдень 15 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу . Влада в низці регіонів вже попередила про небезпеку масованого ракетного удару.
Також зазначимо, що раніше у Повітряних силах попереджали, що російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту "Великої двадцятки ".
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