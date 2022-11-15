Ракетна атака. У Львові та Рівному повідомляють про вибухи, у Києві – повторні

Фото: російські військові завдали ракетних ударів по Львову та Рівному (Getty Images)

Російські військові вдарили по Львову. В обласному центрі було чути кілька гучних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Львова Андрія Садового та кореспондентів РБК-Україна.