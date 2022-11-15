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Ракетна атака. У Львові та Рівному повідомляють про вибухи, у Києві – повторні

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Київ, Вівторок 15 листопада 2022 16:23
Ракетна атака. У Львові та Рівному повідомляють про вибухи, у Києві – повторні Фото: російські військові завдали ракетних ударів по Львову та Рівному (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові вдарили по Львову. В обласному центрі було чути кілька гучних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Львова Андрія Садового та кореспондентів РБК-Україна.

Внаслідок обстрілу частина міста залишилася без електропостачання. За інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицького у регіоні також відпрацювали сили ППО.

За даними мера Рівного Олександра Третьяка, російські військові завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого деякі частини міста залишилися без електрики.

Також журналісти РБК-Україна повідомляють про нові вибухи у Києві.

Нагадаємо, 15 листопада під час масштабної повітряної тривоги по Україні в низці регіонів пролунали вибухи.

Пізніше Кличко розповів, що російські окупанти потрапили до двох житлових будинків у Печерському районі Києва.

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