Російські військові завдали ударів по Харкову, частина міста без світла

У вівторок, 15 листопада, російські військові завдали ударів по Харкову. Місцеві мешканці повідомляють про зникнення електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти завдають удари по Харкову", - йдеться у повідомленні. Синєгубов закликає мешканців перебувайте в укриттях. Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про часткове знеструмлення міста. Після вибухів призупинена робота метрополітену у Харкові, про що повідомляють місцеві мешканці. Оновлено 16:23 Терехов повідомив про "прильоти" по об'єктам критичної інфраструктури. "Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро", - йдеться у повідомленні. Мер міста запевнив, що енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова.