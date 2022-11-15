Російські військові завдали ударів по Харкову, частина міста без світла
У вівторок, 15 листопада, російські військові завдали ударів по Харкову. Місцеві мешканці повідомляють про зникнення електрики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Окупанти завдають удари по Харкову", - йдеться у повідомленні.
Синєгубов закликає мешканців перебувайте в укриттях.
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про часткове знеструмлення міста.
Після вибухів призупинена робота метрополітену у Харкові, про що повідомляють місцеві мешканці.
Оновлено 16:23
Терехов повідомив про "прильоти" по об'єктам критичної інфраструктури.
"Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро", - йдеться у повідомленні.
Мер міста запевнив, що енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова.
Нагадаємо, що в Україні сьогодні, 15 листопада оголошена повітряна тривога. У низці регіонів місцева влада вже попередила про небезпеку масованого ракетного удару, а в Києві та деяких областях вже чули вибухи.
У небі Київської області сьогодні, 15 листопада, українські сили ППО збили кілька ворожих об'єктів.
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