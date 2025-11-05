Системно знищуємо окупантів: Зеленський розповів про ситуацію в Покровську

Зеленський зазначив, що заслухав доповіді військових та окремо - доповідь керівника Служби безпеки України Василя Малюка. У Покровську триває системне знищення російських окупантів, в якому показали особливі успіхи спецпризначенці Центру спеціальних операцій (ЦСО) "А" СБУ.

"Дякую, хлопці, за ефективність. Є необхідні результати і в інших наших підрозділів, які воюють на цьому напрямку: наші штурмові підрозділи, наші оператори Сил безпілотних систем, наші воїни Нацгвардії, Військової служби правопорядку, ГУР та, звісно, усіх тих наших бригад, які захищають Донеччину", - зазначив президент, розповідаючи про ситуацію в місті.