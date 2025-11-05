Бої за Покровськ: українські штурмовики зачистили від росіян важливу будівлю (відео)

Українські штурмовики з 425-го окремого штурмового полку "Скеля" під час боїв у Покровську вибили росіян з будівлі міської ради та повернули туди український прапор. Росіяни, що не втекли та не здалися, були знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис пресслужби 425-го ОШП "Скеля".

Зазначається, що дві штурмові групи полку отримати завдання пройти в центр Покровська та вибити росіян з будівлі міськради. На під'їзді до цілі транспорт уразив FPV-дрон окупантів, але попри це вдалося зайти в місто.

Бійці навіть потрапили в засідку росіян, але й тут в окупантів нічого не вийшло: засідка була розгромлена. Росіян винищили, один з бійців отримав поранення, але продовжив виконувати завдання.

У підсумку ворога було розгромлено та вибито з будівлі. Над міськрадою Покровська знову майорить український прапор, росіяни зазнали втрат та відступили.