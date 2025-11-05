ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Бої за Покровськ: українські штурмовики зачистили від росіян важливу будівлю (відео)

Україна, Середа 05 листопада 2025 19:37
UA EN RU
Бої за Покровськ: українські штурмовики зачистили від росіян важливу будівлю (відео) Ілюстративне фото: у Покровську тривають бої (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Українські штурмовики з 425-го окремого штурмового полку "Скеля" під час боїв у Покровську вибили росіян з будівлі міської ради та повернули туди український прапор. Росіяни, що не втекли та не здалися, були знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис пресслужби 425-го ОШП "Скеля".

Зазначається, що дві штурмові групи полку отримати завдання пройти в центр Покровська та вибити росіян з будівлі міськради. На під'їзді до цілі транспорт уразив FPV-дрон окупантів, але попри це вдалося зайти в місто.

Бійці навіть потрапили в засідку росіян, але й тут в окупантів нічого не вийшло: засідка була розгромлена. Росіян винищили, один з бійців отримав поранення, але продовжив виконувати завдання.

У підсумку ворога було розгромлено та вибито з будівлі. Над міськрадою Покровська знову майорить український прапор, росіяни зазнали втрат та відступили.

Ситуація у Покровську: останні новини

Зазначимо, Генеральний штаб України 5 листопада спростував "оточення Покровська", про що заявляють російські пропагандисти. Українські Сили оборони продовжують тримати оборону в межах Покровсько-Мирноградської агломерації.

На цьому напрямку зосереджено багато російських військ. Бої точаться вже в межах самого міста, куди, за даними джерел РБК-Україна, могли прорватися близько тисячі російських військових.

3 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що українські захисники зупинили просування окупантів на півночі Покровська й не допустили перерізання важливої логістичної дороги.

4 листопада фронт відвідав президент України Володимир Зеленський. Серед іншого він приїхав у підрозділи, які тримають Покровський та Добропільський напрямки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Покровськ Війна в Україні
Новини
Путін знову пригрозив Заходу і наказав готувати "масштабні ядерні випробування"
Путін знову пригрозив Заходу і наказав готувати "масштабні ядерні випробування"
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце