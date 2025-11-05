RU

Системно уничтожаем оккупантов: Зеленский рассказал о ситуации в Покровске

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украинские военные системно уничтожают россиян в Покровске Донецкой области и в прилегающих районах. Все составляющие Сил обороны Украины вносят вклад в уничтожение оккупантов и оборону города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что заслушал доклады военных и отдельно - доклад руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. В Покровске продолжается системное уничтожение российских оккупантов, в котором показали особые успехи спецназовцы Центра специальных операций (ЦСО) "А" СБУ.

"Спасибо, ребята, за эффективность. Есть необходимые результаты и у других наших подразделений, которые воюют на этом направлении: наши штурмовые подразделения, наши операторы Сил беспилотных систем, наши воины Нацгвардии, Военной службы правопорядка, ГУР и, конечно, всех тех наших бригад, которые защищают Донецкую область", - отметил президент, рассказывая о ситуации в городе.

 

Ситуация в Покровске: последние новости

За Покровск продолжаются тяжелые бои, поскольку россиянам удалось зайти в город. По данным источников РБК-Украина, в Покровск могли прорваться около тысячи российских военных.

Однако частичные успехи россиян удалось парировать: уже 3 ноября 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что украинские защитники остановили продвижение оккупантов на севере Покровска.

Украина смогла отстоять логистически важную дорогу, несколько операций провели штурмовые подразделения ГУР. 4 ноября фронт посетил Зеленский - в первую очередь Покровское и Добропольское направления.

Генеральный штаб Украины 5 ноября опроверг "окружение Покровска", о чем заявляют российские пропагандисты. А штурмовой полк "Скала" сообщил об истреблении россиян в горсовете Покровска: над зданием снова установлен флаг Украины.

