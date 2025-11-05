Системно уничтожаем оккупантов: Зеленский рассказал о ситуации в Покровске

Зеленский отметил, что заслушал доклады военных и отдельно - доклад руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. В Покровске продолжается системное уничтожение российских оккупантов, в котором показали особые успехи спецназовцы Центра специальных операций (ЦСО) "А" СБУ.

"Спасибо, ребята, за эффективность. Есть необходимые результаты и у других наших подразделений, которые воюют на этом направлении: наши штурмовые подразделения, наши операторы Сил беспилотных систем, наши воины Нацгвардии, Военной службы правопорядка, ГУР и, конечно, всех тех наших бригад, которые защищают Донецкую область", - отметил президент, рассказывая о ситуации в городе.