Головна » Новини » Війна в Україні

Системно знищуємо окупантів: Зеленський розповів про ситуацію в Покровську

Україна, Середа 05 листопада 2025 21:07
Системно знищуємо окупантів: Зеленський розповів про ситуацію в Покровську Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Українські військові системно знищують росіян у Покровську Донецької області та в прилеглих районах. Усі складові Сил оборони України роблять внесок в знищення окупантів та оборону міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що заслухав доповіді військових та окремо - доповідь керівника Служби безпеки України Василя Малюка. У Покровську триває системне знищення російських окупантів, в якому показали особливі успіхи спецпризначенці Центру спеціальних операцій (ЦСО) "А" СБУ.

"Дякую, хлопці, за ефективність. Є необхідні результати і в інших наших підрозділів, які воюють на цьому напрямку: наші штурмові підрозділи, наші оператори Сил безпілотних систем, наші воїни Нацгвардії, Військової служби правопорядку, ГУР та, звісно, усіх тих наших бригад, які захищають Донеччину", - зазначив президент, розповідаючи про ситуацію в місті.

Ситуація у Покровську: останні новини

За Покровськ тривають важкі бої, оскільки росіянам вдалося зайти в місто. За даними джерел РБК-Україна, до Покровська могли прорватися близько тисячі російських військових.

Проте часткові успіхи росіян вдалося парирувати: вже 3 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що українські захисники зупинили просування окупантів на півночі Покровська.

Україна змогла відстояти логістично важливу дорогу, кілька операцій провели штурмові підрозділи ГУР. 4 листопада фронт відвідав Зеленський - в першу чергу Покровський та Добропільський напрямки.

Генеральний штаб України 5 листопада спростував "оточення Покровська", про що заявляють російські пропагандисти. А штурмовий полк "Скеля" повідомив про винищення росіян у міськраді Покровська: над будівлею знову встановлено прапор України.

