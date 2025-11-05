Системно знищуємо окупантів: Зеленський розповів про ситуацію в Покровську
Українські військові системно знищують росіян у Покровську Донецької області та в прилеглих районах. Усі складові Сил оборони України роблять внесок в знищення окупантів та оборону міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.
Зеленський зазначив, що заслухав доповіді військових та окремо - доповідь керівника Служби безпеки України Василя Малюка. У Покровську триває системне знищення російських окупантів, в якому показали особливі успіхи спецпризначенці Центру спеціальних операцій (ЦСО) "А" СБУ.
"Дякую, хлопці, за ефективність. Є необхідні результати і в інших наших підрозділів, які воюють на цьому напрямку: наші штурмові підрозділи, наші оператори Сил безпілотних систем, наші воїни Нацгвардії, Військової служби правопорядку, ГУР та, звісно, усіх тих наших бригад, які захищають Донеччину", - зазначив президент, розповідаючи про ситуацію в місті.
Ситуація у Покровську: останні новини
За Покровськ тривають важкі бої, оскільки росіянам вдалося зайти в місто. За даними джерел РБК-Україна, до Покровська могли прорватися близько тисячі російських військових.
Проте часткові успіхи росіян вдалося парирувати: вже 3 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що українські захисники зупинили просування окупантів на півночі Покровська.
Україна змогла відстояти логістично важливу дорогу, кілька операцій провели штурмові підрозділи ГУР. 4 листопада фронт відвідав Зеленський - в першу чергу Покровський та Добропільський напрямки.
Генеральний штаб України 5 листопада спростував "оточення Покровська", про що заявляють російські пропагандисти. А штурмовий полк "Скеля" повідомив про винищення росіян у міськраді Покровська: над будівлею знову встановлено прапор України.