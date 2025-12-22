Зеленський про мирний процес: базовий блок документів готовий

Україна разом з Європою та США підготувала базовий блок документів, які необхідні для завершення війни з Росією. Але ще є над чим працювати.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з дипломатами.

Зеленський наголосив, що зараз головна мета - це справедливий мир і завершення війни. Україна робить усе для того, щоб на дипломатичному шляху для неї була перемога. Це необхідно, щоб зберегти життя українських захисників.

Мирний план

"Йде дипломатичний процес. Зараз повертається наша група з Маямі. Вони будуть вночі, і вранці будуть деталі. На мій погляд, усе можливе, що ми маємо зробити для перших драфтів, уже зроблено. Є 20 пунктів плану. Напевно, там не все ідеально, але цей план є", - зазначив президент.

Гарантії безпеки

Також, за його словами, є рамковий документ про гарантії безпеки між Україною, Європою та США. Також є окремий двосторонній документ про гарантії безпеки для України від США. Він має бути розглянутий у Конгресі з деякими деталями і закритими доповненнями. Деталі президент не розкрив.

Зеленський звернув увагу, що для України важливо зрозуміти, на що може розраховувати українська армія після підписання таких гарантій і наскільки сильною вона може бути.

"Сьогодні це виглядає досить гідно. Але це поки що напрацювання наших військових. Радує, що не тільки нашої сторони. Чому? Тому що коли це напрацювання тільки з нашого боку, ви знаєте, ми багато чого хочемо, а потім не факт, що все це відбудеться. А тут важливо, що це напрацювання і наше, і Сполучених Штатів Америки. Це говорить про те, що ми дуже близькі до реального результату", - додав він.

Відновлення України

Окремо було напрацьовано і перший драфт договору про відновлення України. Мова про економічну стратегію.

"Тобто, в принципі, базовий блок усіх документів, на мій погляд, готовий. Базовий. Є деякі речі, до яких ми, напевно, не готові. Є речі, в яких ми впевнені, що до них не готові росіяни", - уточнив Зеленський.

Він нагадав, що зараз американські чиновники ведуть переговори з російськими чиновниками. Потім від США очікується фідбек.