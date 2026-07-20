Сирський та Федоров в епіцентрі уваги: все, що відомо про конфлікт та наслідки

Оновлення Кабміну обернулось гучним скандалом через рішення президента змінити міністра оборони Михайла Федорова. І поки у владі шукають вихід із ситуації, активісти щодня влаштовують протести.
Чому Зеленський звільнив Федорова, до чого тут головком Олександр Сирський та чого чекати далі - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Тиждень тому президент Володимир Зеленський запустив ланцюг кадрових ротацій, який обернувся протестами та вивів назовні конфлікт в команді. Як виявилось, на той момент міністр оборони Михайло Федоров та головком Олександр Сирський, м'яко кажучи, не ладнають.
Все почалось з оновлення Кабміну. Минулої неділі Зеленський покликав до себе на той момент прем’єра Юлію Свириденко та повідомив про план змінити склад уряду. Під змінами малась на увазі і відставка самої Свириденко. Їй президент запропонував нову посаду. При цьому, яку саме - не повідомив ні він, ні вона сама.
Згодом у ЗМІ повідомили, що Свириденко розглядають на посаду посла в США. Тоді як чинна пані посол Ольга Стефанішина нібито сама нещодавно просила про відставку за особистими обставинами. Втім, є й ще одна можлива причина - справа САП щодо Стефанішиної, розвиток якої не виключений.
Спочатку традиційно головною інтригою було, хто ж очолить уряд. Зеленський в ту ж неділю провів кілька зустрічей. Першим був Сергій Корецький (на той момент очільник “Нафтогазу”), а одним з останніх - Ігор Терехов (мер Харкова). Всіх учасників зустрічей автоматично у ЗМІ називали кандидатами на посаду. Втім вже за кілька годин всі джерела РБК-Україна називали Корецького основним кандидатом. Так і сталось.
Минулого тижня Рада відправила Свириденко у відставку. Але спокійного призначення нового складу уряду не вийшло.
Спочатку з’явились чутки, що Зеленський планує змінити міністра оборони Михайла Федорова. Потім ці чутки підтвердив і сам президент. Пояснюючи мотиви, він заяви, що Федоров та головком Олександр Сирський не ладнають.
У четвер, 16 липня, Рада призначила Корецького прем’єром. Також був призначений оновлений склад Кабміну - всіх крім міністра оборони та міністра закордонних справ. Ці дві посади - прерогатива президента і вносити кандидатури до парламенту має саме він. На Міноборони планували призначити Ігоря Клименка, а на МЗС - перепризначити Андрія Сибігу.
Втім, свої кандидатури Зеленський вносити не став. Натомість біля театра Франка у Києві зібрався перший мітинг. Кияни вийшли на протест проти відставки Федорова. А сам Федоров дав великий брифінг, на якому розповів і про роботу в Міноборони, і про конфлікт з Сирським, і про розмови з президентом.
Вже наприкінці дня Зеленський призначив Євгенія Хмару в.о. міністра оборони, а питання подальшої долі Федорова зависло. Федоров і Зеленський мали кілька розмов, президент пропонував Федорову різні посади - втім, отримував відмови. Спочатку планувалось, що Федоров буде радником, але він цього не захотів.
Протести в Києві та інших містах тривали щодня. І, сьогодні, також планується акція. Щоправда ще вчора організатори повідомляли, що “дають час до п’ятниці”, вранці виходити не планували, а вже пообіді все ж анонсували протест і на сьогодні.
Місцем протесту у Києві обрали площу біля театра Франка. Саме на неї виходять вікна Офісу президента. І якщо у перший день акції учасники вимагали повернути Федорова на посаду, то зараз додалась і друга вимога - звільнити Сирського.
Сам Зеленський заявляє, що чує народ. На вихідних президент розмовляв і з Федоровим, і з Сирським. А також кілька днів вже тривають зустрічі Зеленського з генералами та керівниками армії.
Федоров у свою чергу зазначав, що “рішення будуть”.
У суботу західні ЗМІ повідомили, що Зеленський готує відставку Сирського. Сьогодні цю тему підхватили і соцмережі, де зазначають, що рішення нібито вже ухвалене. Генштаб ці чутки спростовує. Сам же президент про відставку Сирського не говорив.
Щодо Федорова, то він продовжує “виходити” до людей у соцмережах із повідомленнями в позитивному тоні. А за словами джерел РБК-Україна він готовий повернутися лише на посаду міністра оборони.
Втім, інформовані співрозмовники РБК-Україна сумніваються, що Федоров отримає бажану пропозицію навіть у разі звільнення Сирського. За словами джерел, питання щодо наступного міністра оборони в команді президента залишається відкритим.