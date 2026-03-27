Сирський розкрив нові результати контрнаступу ЗСУ на півдні

Під час робочої поїздки до Південної операційної зони він провів нараду з командуванням наступального угруповання, а також командирами штурмових і десантно-штурмових частин.

Головнокомандувач заслухав доповіді щодо виконання бойових завдань, обговорив варіанти подальших дій та скоординував взаємодію підрозділів у зонах відповідальності.

"З початку операції ми відновили контроль над близько 470 кв. км., знешкодивши понад 11 тисяч загарбників", - заявив він.

Сирський також подякував українським військовослужбовцям за хоробрість і результативність у боротьбі з окупантами, наголосивши, що звільнення української землі триває.