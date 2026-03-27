Успішні контратаки ЗСУ на півдні зривають плани Росії на Донеччини, - ISW

Успішні українські контратаки на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках змушують російське командування змінювати свої плани та перекидати сили з Донеччини на південь України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Успіхи український військ на півдні

Як вказали аналітики, українські військові досягли значних тактичних успіхів на півдні з кінця січня 2026 року.

Зокрема, за інформацією Десантно-штурмових військ, станом на 26 березня було звільнено населений пункт Березове, що дозволило ліквідувати російський виступ на цьому напрямку.

У звіті зазначається, що українські війська з кінця січня 2026 року повернули собі більше території, ніж російські війська захопили у лютому 2026 року.

Україна заявляє, що на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках з кінця січня звільнено від окупантів понад 400 кв. км - у рамках двох окремих операцій.

В ISW наразі мають докази звільнення щонайменше 334,06 кв. км на півдні України, однак аналітики визнають, що "консервативна методологія картографування ISW недооцінює українські досягнення".

Росія змушена змінювати плани

"Подвійні тактичні зусилля українських військ, спрямовані на зупинку та відбиття російських завоювань на півдні України, мають каскадний вплив на інші ділянки фронту, змушуючи російські війська вибирати між захистом від українських контратак та розподілом живої сили та матеріалів для наступальних операцій на інших ділянках лінії фронту", - вважають в ISW.

Через це, на початку березня російське командування було змушене перекинути елітні підрозділи - десантників і морську піхоту - з Донецької області на південь України що, ймовірно, зірвало плани весняно-літнього наступу 2026 року проти "поясу фортець".

"Фортечний пояс"

Експерти вважають, що росіяни навряд чи захоплять український "фортечний пояс" у 2026 році.

Свій весняно-літній наступ на добре укріплені міста Донеччини росіяни розпочали зі значного збільшення механізованих та моторизованих штурмів на різних ділянках фронту між 17 та 21 березня, а також періоду посилених ударів та переміщення важкої техніки та військ на передовій.

Вони уточнили, що "фортечний пояс" - це концентрація чотирьох сильно укріплених та великих міст у Донецькій області із загальним довоєнним населенням понад 380 000 осіб, які простягаються з півночі на південь вздовж автомагістралі H-20 Костянтинівка-Слов'янськ.

В ISW нагадали, що росіяни вже намагалися захопити "фортечний пояс" у 2014 та 2022 роках, але не змогли, "і така операція на п'ятому році війни, ймовірно, буде багаторічними зусиллями зі значними втратами особового складу та матеріальних засобів".

Проблеми в РФ

Водночас навіть у самій Росії визнають проблеми. Зокрема, голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що наразі зарано говорити про "тріумфальний весняний наступ".

В ISW додають, що Кремль усвідомлює складність захоплення цих територій і тому намагається тиснути на Україну з вимогою поступок, щоб уникнути значних втрат і зберегти ресурси для майбутніх операцій.