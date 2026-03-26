ua en ru
Чт, 26 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Крок за кроком: ЗСУ взяли під контроль Березове на Дніпропетровщині

22:05 26.03.2026 Чт
2 хв
Що відомо про поточну ситуацію в населеному пункті?
aimg Сергій Козачук
Фото: ЗСУ звільнили Березове у Дніпропетровській області (Getty Images)

Українські десантники повністю звільнили від російських окупантів село Березове у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ.

Звільнення населеного пункту

Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади взяли Березове під повний контроль.

Військові продовжують операцію з вибиття російських військ з українських територій.

У бригаді зазначають, що під час наступальних дій підрозділів ДШВ противник зазнає значних втрат у живій силі.

Крок за кроком: ЗСУ взяли під контроль Березове на ДніпропетровщиніФото: село Березове у Дніпропетровській області (google.com/maps)

Ситуація на Дніпропетровщині

Нагадаємо, українські військові проводять сплановану наступальну операцію на Олександрівському напрямку. За даними Генштабу, Силам оборони вже вдалося звільнити майже всю територію Дніпропетровської області.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що ЗСУ просунулися на 10-12 кілометрів углиб регіону. З кінця січня 2026 року деокуповано понад 400 кв. кілометрів території, проте під контролем росіян ще залишаються п'ять населених пунктів області.

Крім того, активні дії угруповання Десантно-штурмових військ мають на меті зірвати плани РФ щодо просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Аналітики ISW зазначають, що успішні контратаки ЗСУ на півдні можуть повністю нівелювати плани ворога на весняно-літню кампанію 2026 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України Дніпропетровська область Війна в Україні
