Крок за кроком: ЗСУ взяли під контроль Березове на Дніпропетровщині

Українські десантники повністю звільнили від російських окупантів село Березове у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram -канал 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ.

У бригаді зазначають, що під час наступальних дій підрозділів ДШВ противник зазнає значних втрат у живій силі .

Військові продовжують операцію з вибиття російських військ з українських територій.

Ситуація на Дніпропетровщині

Нагадаємо, українські військові проводять сплановану наступальну операцію на Олександрівському напрямку. За даними Генштабу, Силам оборони вже вдалося звільнити майже всю територію Дніпропетровської області.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що ЗСУ просунулися на 10-12 кілометрів углиб регіону. З кінця січня 2026 року деокуповано понад 400 кв. кілометрів території, проте під контролем росіян ще залишаються п'ять населених пунктів області.

Крім того, активні дії угруповання Десантно-штурмових військ мають на меті зірвати плани РФ щодо просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Аналітики ISW зазначають, що успішні контратаки ЗСУ на півдні можуть повністю нівелювати плани ворога на весняно-літню кампанію 2026 року.