Контрнаступ ЗСУ на півдні: звільнено 9 населених пунктів, ще три - зачищені
Під час контрнаступу на Олександрівському напрямку українські війська звільнили від російських окупантів 9 населених пунктів і ще 3 повністю зачистили від противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.
Військові розповіли, що на Олександрівському напрямку триває контрнаступальна операція ЗСУ.
Станом на 25 березня 2026 року українські війська звільнили 9 населених пунктів (7 у Дніпропетровській області та 2 в Запорізькій) і ще 3 повністю зачистили від противника.
Українські війська відновили контроль над близько 440 км² території.
З початку операції, що триває з 29 січня 2026 року, втрати російських військ склали 3 676 осіб, з яких безповоротні - 2 653, санітарні - 1 023, а 11 потрапили в полон.
Також українські війська знищили 565 одиниць техніки та озброєння противника, серед яких:
- бойові броньовані машини - 13;
- автомобільна техніка - 141;
- артилерійські системи - 250;
- мото- та квадротехніка - 153;
- танки - 8.
Крім того, українські підрозділи ліквідували 1 283 безпілотники типу "Крило" та 140 пунктів управління БпЛА.
Ситуація на Олександрівському напрямку
Олександрівський напрямок розташований на межі Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Проведення наступальної операції ДШВ офіційно підтвердили наприкінці лютого.
Головна мета операції - зупинити просування противника в Дніпропетровській та Запорізькій областях і витіснити його за адміністративні межі регіону.
За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою. Проте ЗСУ не лише тримають оборону, а й переходять до активних дій.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що від кінця січня українські війська відновили контроль над 400 км² території та 8 населеними пунктами на цьому напрямку.