Сырский раскрыл новые результаты контрнаступления ВСУ на юге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
Во время рабочей поездки в Южную операционную зону он провел совещание с командованием наступательной группировки, а также командирами штурмовых и десантно-штурмовых частей.
Главнокомандующий заслушал доклады о выполнении боевых задач, обсудил варианты дальнейших действий и скоординировал взаимодействие подразделений в зонах ответственности.
"С начала операции мы восстановили контроль над около 470 кв. км., обезвредив более 11 тысяч захватчиков", - заявил он.
Сырский также поблагодарил украинских военнослужащих за храбрость и результативность в борьбе с оккупантами, подчеркнув, что освобождение украинской земли продолжается.
Напомним, 22 февраля Десантно-штурмовые войска ВСУ официально сообщили о начале операции на Александровском направлении.
Ее цель - срыв планов противника по продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях, разгром группировки российских войск и вытеснение ее за пределы административной границы Днепропетровской области.
Впоследствии начальник Генерального штаба в комментарии РБК-Украина сообщил о результатах наступления.
По его словам, украинским силам уже удалось освободить почти всю территорию Днепропетровской области.
По состоянию на 25 марта, во время контрнаступления на Александровском направлении украинские войска освободили 9 населенных пунктов, еще 3 - полностью зачистили от противника
Также вчера стало известно об установлении контроля над населенным пунктом Березовое в Днепропетровской области.