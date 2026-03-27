RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Сырский раскрыл новые результаты контрнаступления ВСУ на юге

10:32 27.03.2026 Пт
2 мин
Значительные потери РФ и новые освобожденные территории
aimg Ірина Глухова
Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (facebook.com CinCAFofUkraines)

С начала контрнаступательной операции на юге Украины восстановила контроль над около 470 кв. км территории и обезвредили более 11 тысяч российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Во время рабочей поездки в Южную операционную зону он провел совещание с командованием наступательной группировки, а также командирами штурмовых и десантно-штурмовых частей.

Главнокомандующий заслушал доклады о выполнении боевых задач, обсудил варианты дальнейших действий и скоординировал взаимодействие подразделений в зонах ответственности.

"С начала операции мы восстановили контроль над около 470 кв. км., обезвредив более 11 тысяч захватчиков", - заявил он.

Сырский также поблагодарил украинских военнослужащих за храбрость и результативность в борьбе с оккупантами, подчеркнув, что освобождение украинской земли продолжается.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, 22 февраля Десантно-штурмовые войска ВСУ официально сообщили о начале операции на Александровском направлении.

Ее цель - срыв планов противника по продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях, разгром группировки российских войск и вытеснение ее за пределы административной границы Днепропетровской области.

Впоследствии начальник Генерального штаба в комментарии РБК-Украина сообщил о результатах наступления.

По его словам, украинским силам уже удалось освободить почти всю территорию Днепропетровской области.

По состоянию на 25 марта, во время контрнаступления на Александровском направлении украинские войска освободили 9 населенных пунктов, еще 3 - полностью зачистили от противника

Также вчера стало известно об установлении контроля над населенным пунктом Березовое в Днепропетровской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
