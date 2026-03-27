Сирський розкрив нові результати контрнаступу ЗСУ на півдні
З початку контрнаступальної операції на півдні Україна відновила контроль над близько 470 кв. км території та знешкодили понад 11 тисяч російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Під час робочої поїздки до Південної операційної зони він провів нараду з командуванням наступального угруповання, а також командирами штурмових і десантно-штурмових частин.
Головнокомандувач заслухав доповіді щодо виконання бойових завдань, обговорив варіанти подальших дій та скоординував взаємодію підрозділів у зонах відповідальності.
"З початку операції ми відновили контроль над близько 470 кв. км., знешкодивши понад 11 тисяч загарбників", - заявив він.
Сирський також подякував українським військовослужбовцям за хоробрість і результативність у боротьбі з окупантами, наголосивши, що звільнення української землі триває.
Наступ ЗСУ на півдні
Нагадаємо, 22 лютого Десантно-штурмові війська ЗСУ офіційно повідомили про початок операції на Олександрівському напрямку.
Її мета - зрив планів противника щодо просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, розгром угруповання російських військ та витіснення його за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області.
Згодом начальник Головного оперативного управління Генштабу Олександр Комаренко в коментарі РБК-Україна повідомив про результати наступу.
За його словами, українським силам уже вдалося звільнити майже всю територію Дніпропетровської області.
Станом на 25 березня, під час контрнаступу на Олександрівському напрямку українські війська звільнили 9 населених пунктів, ще 3 - повністю зачистили від противника
Також вчора стало відомо про встановлення контролю над населеним пунктом Березове у Дніпропетровській області.