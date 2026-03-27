Сырский раскрыл новые результаты контрнаступления ВСУ на юге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Во время рабочей поездки в Южную операционную зону он провел совещание с командованием наступательной группировки, а также командирами штурмовых и десантно-штурмовых частей.

Главнокомандующий заслушал доклады о выполнении боевых задач, обсудил варианты дальнейших действий и скоординировал взаимодействие подразделений в зонах ответственности.

"С начала операции мы восстановили контроль над около 470 кв. км., обезвредив более 11 тысяч захватчиков", - заявил он.

Сырский также поблагодарил украинских военнослужащих за храбрость и результативность в борьбе с оккупантами, подчеркнув, что освобождение украинской земли продолжается.