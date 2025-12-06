ua en ru
Сб, 06 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ атакувала західні регіони України ракетами: Польща підняла винищувачі

Україна , Субота 06 грудня 2025 08:16
UA EN RU
РФ атакувала західні регіони України ракетами: Польща підняла винищувачі Ілюстративне фото: рятувальник ліквідує наслідки ударів (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Марина Балабан

Західні області України перебували під атакою крилатих ракет РФ. Через це у повітряному просторі Польщі розпочалися операції військової авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

Західні області Україні вранці 6 грудня перебували під атакою крилатих ракет, які запускала РФ.

Повітряні сили ЗСУ інформували про крилаті ракети курсом на Львівщину, Тернопільщину, Хмельниччину.

Через активність дальньої авіації РФ у повітряному просторі Польщі розпочалися операції військової авіації.

Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних Сил активувало необхідні сили та засоби, що є в його розпорядженні. Винищувачі було піднято в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведено в стан готовності.

"Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, особливо в районах, що прилягають до регіонів, які знаходяться під загрозою", - ідеться в повідомленні Оперативного командування Збройних Сил Польщі.

Випадки приведення в боєготовність Повітряних сил Польщі

РБК-Україна писало, що Польща приводила у бойову готовність два комплекси Patriot через МіГ-31 РФ.

28 листопада чотири винищувачі, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал", над Балтійським морем вилетіли у західному напрямку, не залишаючи повітряного простору Росії. У відповідь Польща активувала дві системи Patriot в аеропорту Жешува. Джерело в НАТО повідомило, що невдовзі російські винищувачі розгорнулися і повернулися на базу.

Також раніше повідомлялось, що польські винищувачі перехопили російський літак Іл-20, який виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Зазначалось, що російський літак Іл-20 виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. При цьому літак не порушив польського повітряного простору.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Ракети
Новини
Українські F-16 могли отримати ракети для найдешевшого збиття "Шахедів", - ЗМІ
Українські F-16 могли отримати ракети для найдешевшого збиття "Шахедів", - ЗМІ
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни