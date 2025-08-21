Військові США і Європи підготували варіанти безпеки для України: Reuters дізналося деталі
Військові керівники зі США та низки європейських країн завершили опрацювання військових варіантів щодо України та передадуть їх на розгляд своїм радникам з національної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ці варіанти будуть представлені радникам з національної безпеки кожної країни для відповідного розгляду в рамках дипломатичних зусиль", - йдеться у заяві американських військових.
Зустрічі начальників оборони США, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та України відбулися у Вашингтоні з вівторка по четвер.
Одним із варіантів, за даними Reuters, може бути відправка європейських військ в Україну під американським командуванням. Водночас Міністерство закордонних справ Росії виключило можливість розміщення військ країн НАТО в Україні.
Трамп публічно заявив, що не планує відправляти американських військових, але залишив відкритою можливість іншої участі США - зокрема у вигляді постачання додаткових систем ППО та запровадження безпольотної зони за допомогою американських винищувачів.
Гарантії безпеки для України
За даними західних ЗМІ, російський диктатор Володимир Путін начебто не заперечує проти того, щоб Україні надали гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО, хоча формат таких домовленостей поки що не визначено.
У Німеччині вже заявили, що не виключають можливості відправки свого контингенту в Україну, а Велика Британія наголосила: готова направити війська одразу після підписання потенційної мирної угоди чи домовленості про перемир’я.
Напередодні "коаліція рішучих" підтвердила готовність розгорнути сили стримування - іноземний військовий контингент має стати запобіжником від нового великого наступу Росії.
Водночас у Греції заявили, що їхні військові до України не поїдуть.