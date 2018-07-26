Синоптики предупреждают о грозах в Украине

Грозы ожидаются на всей территории Украины

На всей территории Украины, днем 26 июля, ожидаются грозы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, днем 26 июля в Украине ожидаются грозы.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 26 июля 2018 года на большей части территории Украины ожидаются дожди, на юге без осадков, температура воздуха поднимется до +31.

Напомним, 25 июля, в Киеве после обеда прошел сильный дождь, который затопил улицы столицы.

Также в результате ливня в Киеве образовались пробки по всей столице.

Кроме того, по данным Google, в Киеве за пару часов произошло девять аварий, на многих дорогах было ограничено движение.

Сообщалось, что в результате сильного дождя обвалилась часть Кирилловского путепровода, что в Подольском районе столицы, а также ливень затопил Соломенский суд.

Позже стало известно, что путепровод перекрыли.

В ГСЧС сообщили, что в результате частичного разрушения моста на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской, комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решено перекрыть путепровод на указанных улицах.

Непогода в столице стала причиной остановки движения трамваев. Так, движение трамваев №1 и №3 в Киеве по состоянию на 19:30 25 июля было заблокировано.