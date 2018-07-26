Погода на сьогодні: на більшій території України дощі, температура до +31

У Києві сьогодні очікуються дощі і грози

Погода на сьогодні: 26 липня 2018 року на більшій частині території України очікуються дощі, на півдні без опадів, температура повітря підніметься до +31. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході України сьогодні очікуються дощі та грози, температура від +24 до +29 градусів, вночі до +18. На півночі країни сьогодні вдень також дощі з грозами, очікується від +26 до +29 градусів вдень і до +19 вночі, в центральних областях також дощі і грози, від +27 до +29 вдень і до +18 вночі. У східних областях очікуються дощі, денна температура від +26 до +30, вночі - до +19 градусів. На півдні опадів сьогодні не очікується, вдень від +29 до +31, вночі - до +20, у Криму температура підніметься до +31, опадів не очікується.

Погода у Києві на сьогодні

У Києві сьогодні очікуються дощі і грози, вдень очікується від +27 до +29 градусів тепла, вночі від +17 до +19.