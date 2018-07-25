У Києві залило дощем вулиці та підземні переходи
У Києві після обіду пройшов сильний дощ, який затопив вулиці столиці
Сьогодні, 25 липня, у Києві після обіду пройшов сильний дощ, який затопив вулиці столиці.
У Києві від високого рівня води, автомобілі "плили" на дорозі. Схожа ситуація на тротуарах та в підземних переходах. KyivOperativ на своїй сторінці у Facebook опублікував відео, на яких зображено, як гроза затопила вулиці Києва.
Венеция на ДорогожичахОпубліковано Киев Оперативный Середа, 25 липня 2018 р.
В Киеве прошёл дождик... Что там у вас?Опубліковано Киев Оперативный Середа, 25 липня 2018 р.
Також через зливу у Києві сформувались затори по всій столиці. Дощ продовжує йти.
Фото: злива у Києві (nashkiev.ua)
Нагадаємо, що синоптики попередили про грози в Києві.
Нагадаємо, 23 липня, через негоду, в Києві біля станції метро "Лівобережна", затопило дорогу, утворилися затори.
Також повідомлялося, що в результаті ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 66 населених пунктів.
Станом на 07:00 25 липня внаслідок ускладнення погодних умов, грози та поривів вітру, а також через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 66 населених пунктів у 5 областях. Зокрема, у Львівській - 32, Київській - 22, Чернівецькій - 6, Луганській - 4 і Дніпропетровській - 2 населених пункти. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.