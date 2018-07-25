У Києві залило дощем вулиці та підземні переходи

У Києві після обіду пройшов сильний дощ, який затопив вулиці столиці

Сьогодні, 25 липня, у Києві після обіду пройшов сильний дощ, який затопив вулиці столиці.

У Києві від високого рівня води, автомобілі "плили" на дорозі. Схожа ситуація на тротуарах та в підземних переходах. KyivOperativ на своїй сторінці у Facebook опублікував відео, на яких зображено, як гроза затопила вулиці Києва.

Венеция на Дорогожичах Опубліковано Киев Оперативный Середа, 25 липня 2018 р.

В Киеве прошёл дождик... Что там у вас? Опубліковано Киев Оперативный Середа, 25 липня 2018 р.

Також через зливу у Києві сформувались затори по всій столиці. Дощ продовжує йти.

Фото: злива у Києві (nashkiev.ua)

Нагадаємо, що синоптики попередили про грози в Києві.

Нагадаємо, 23 липня, через негоду, в Києві біля станції метро "Лівобережна", затопило дорогу, утворилися затори.

Також повідомлялося, що в результаті ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 66 населених пунктів.

Станом на 07:00 25 липня внаслідок ускладнення погодних умов, грози та поривів вітру, а також через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 66 населених пунктів у 5 областях. Зокрема, у Львівській - 32, Київській - 22, Чернівецькій - 6, Луганській - 4 і Дніпропетровській - 2 населених пункти. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.