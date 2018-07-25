У Подільському районі Києва обвалився шляхопровід

У Києві обвалився Кирилівський шляхопровід

У Києві внаслідок сильного дощу обвалилася частина Кирилівського шляхопроводу, що в Подільському районі столиці. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Внаслідок обвалу насипу шляхопроводу зупинився рух транспорту. У пробках також стоять трамваї.

Фото: обвал Кирилівського шляхопроводу (РБК-Україна)

Як повідомив у facebook радник мера Києва Дмитро Білоцерківець, за дорученням мера, управління надзвичайних ситуацій міста, в тих місцях, де найбільш критична ситуація, починає відкачування води помпами. Він додав, що в Києві існує проблема лівневок.

"На багатьох вулицях, де робили капремонт доріг, змінювали систему зливової каналізації, комунікації. Але, на більшості вулиць ці системи - старі, зношені. І ми визначаємо самі проблемні, заміну яких починаємо", - написав він.

Нагадаємо, як повідомляло раніше сьогодні РБК-Україна, 25 липня в Києві після обіду пройшов сильний дощ, який затопив вулиці столиці.