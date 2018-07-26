Синоптики попереджають про грози в Україні

Грози очікуються на всій території України

На всій території України, вдень 26 липня, очікуються грози. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, вдень 26 липня в Україні очікуються грози.

Зазначимо, згідно прогнозу синоптиків, 26 липня 2018 року на більшій частині території України очікуються дощі, на півдні без опадів, температура повітря підніметься до +31.

Нагадаємо, 25 липня, у Києві після обіду пройшов сильний дощ, який затопив вулиці столиці.

Також через зливу у Києві сформувались затори по всій столиці.

Окрім того, за даними Google, в Києві за пару годин сталося дев'ять аварій, на багатьох дорогах було обмежено рух.

Повідомлялося, що внаслідок сильного дощу обвалилася частина Кирилівського шляхопроводу, що в Подільському районі столиці, а також злива затопила Солом'янський суд.

Пізніше стало відомо, що шляхопровід перекрили.

У ДСНС повідомили, що внаслідок часткового руйнування мосту на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської, комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішено перекрити шляхопровід на зазначених вулицях.

Негода в столиці стала причиною зупинки руху трамваїв. Так, рух трамваїв №1 та №3 у Києві станом на 19:30 25 липня було заблоковано.